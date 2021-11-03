  • BIST 1.532,510
  • Altın 551,08
  • Dolar 9,7009
  • Euro 11,2245
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Boston'da ilk: Asyalı bir kadın belediye başkanı seçildi

» »
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini, demokrat aday Michelle Wu kazandı. Böylece Boston'da ilk kez Asyalı bir kadın belediye başkanı seçilmiş oldu.
Boston'da ilk: Asyalı bir kadın belediye başkanı seçildi

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini, demokrat aday Michelle Wu kazandı. Böylece Boston'da ilk kez Asyalı bir kadın belediye başkanı seçilmiş oldu.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Bostonlu seçmenler, dün yapılan seçimde, ilk kez bir kadın ve Asya kökenli bir Amerikalı adayı kentin belediye başkanı olarak belirledi.

Boston basınına göre, Michelle Wu, yüzde 61 oy alarak zaferini ilan etti.

Resmi göreve 16 Kasım'da başlayacak

Wu, belediye başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, erkeklerin geçmişte Boston'ı yönettiğini, gelecekte de yönetebileceğini ancak bunun bu akşam için geçerli olmadığını söyleyerek destekçilerini gülümsetti.

Wu, kentini evi olarak gören herkese kucak açtıklarını söyledi.

36 yaşındaki Wu, 16 Kasım'da yemin edip Boston belediye başkanlığı görevine resmen başlayacak.

"Bu, küçük bir başarı değil"

Wu'nun seçimdeki rakibi Boston Belediye Meclisi Üyesi Annissa Essaibi George da yaptığı açıklamada, Wu'yu tebrik etti.

George, Boston'da ilk kez kadın, beyaz olmayan ve aslen Asyalı olan bir Amerikalının belediye başkanı seçildiğine dikkati çekerek "Bu, küçük bir başarı değil." dedi.

Asyalı bir kadın olan Wu'nun belediye başkanı seçilmesi, daha önce "beyaz erkeklerin" belediye başkanı olduğu Boston'da bir değişimin işareti olarak yorumlandı.

Michelle Wu kimdir?

Wu, Tayvan kökenli bir ailenin kızı olarak, 1985'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Wu, evli ve iki erkek çocuk annesi.

Wu, 2013'ten bu yana görevli olduğu Boston Belediye Meclisinde 2016'da oy birliğiyle "başkan" seçilmişti.

Boston belediye başkanlığı seçimleri için sunduğu vaatler arasında, ev fiyatları ve toplu taşıma sistemiyle ilgili olanlar ön plana çıkmıştı.

Boston nüfusunun yüzde 44'ünü "beyazlar", yüzde 19'unu "siyahiler", yüzde 18'ini Latin, yüzde 11'ini ise Asya kökenliler oluşturuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştı03 Kasım 2021 Çarşamba 13:29
  • ABD’den çocuklara korona aşısına onay03 Kasım 2021 Çarşamba 11:46
  • ABD'den dikkat çeken aşı kararı: Moderna'nın kullanımı ertelendi02 Kasım 2021 Salı 14:33
  • Pentagon: Türkiye ile görüşmeler verimli geçti02 Kasım 2021 Salı 13:46
  • ABD Temsilciler Meclisi’nden Türkiye’nin F-16 talebine mektupla yanıt02 Kasım 2021 Salı 09:54
  • Liderlerin 'İklim Aciliyetiyle Yüzleşmesi' İstenen Mektuba 1 Milyon İmza01 Kasım 2021 Pazartesi 20:47
  • New York'ta Aşı Olmayan Kamu Çalışanları İzne Çıkarıldı01 Kasım 2021 Pazartesi 20:23
  • ABD'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı Durmuyor01 Kasım 2021 Pazartesi 18:58
  • Biden'ın Testi Negatif Çıktı01 Kasım 2021 Pazartesi 18:49
  • Beyaz Saray Sözcüsü Psaki koronavirüse yakalandı01 Kasım 2021 Pazartesi 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti