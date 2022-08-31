Botoks olayında bir kadın daha tutuklandı

27.08.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde yetkili makamlardan izinsiz botoks yaptırmaktan dolayı poliste tutuklu olarak bulunan C.E.(K-23) ve H.G.Ö.(K-24)’nün, yürütülen ileri soruşturmada 29.07.2022 - 01.08.2022 tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit edilmiştir.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.(K-38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.