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Botoks sonrası yüz felci oldu (Merdiven altı uygulamalara dikkat!)

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Türkiye/Aksaray'da özel bir klinikte botoks yaptıran Asena Erdem geçici yüz felci oldu
Botoks sonrası yüz felci oldu (Merdiven altı uygulamalara dikkat!)

Erdem’in şikayeti üzerine klinikle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bu son olayın ardından estetik operasyonlar için merdiven altı yerlere gidilmemesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

33 yaşındakı Asena Erdem, göz çevresindeki kırışıklıkların giderilmesi için özel bir klinikte botoks yaptırdı.

Uygulamada kısa süre sonra geçici yüz felci olan Erdem’in göz kapağı, botoksun etkisi geçene kadar düşük halde kaldı.

Operasyonun ardından beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Erdem, “Botoksu göz çevresine, alın ortasına yaptıktan iki gün sonra göz kapağım düşmeye başladı, yüz felci oldu” dedi. 

“BASİT BİR OPERASYON BİLE CİDDİ KOMPLİKASYONLARA YOL AÇIYOR”

Asena Erdem, olayın ardından klinikten şikayetçi oldu, ihmal iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Aksaray İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, “Uygulama yaptıracakları yerleri ve kişileri iyi araştırmadıklarında basit bir operasyon bile ciddi komplikasyonlara yol açıyor” dedi.

Yetkililere göre estetik operasyon yaptırmadan önce kliniğin iyi araştırılması gerekiyor. Merdiven altı kliniklerde yapılan müdahaleler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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