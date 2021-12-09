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Botokslu develer güzellik yarışmasından atıldı

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Suudi Arabistan'daki deve güzellik yarışmasında 40'tan fazla deve, botokslu oldukları ve kendilerine çeşitli rötuşlar yapıldığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.
Botokslu develer güzellik yarışmasından atıldı

Suudi Arabistan'daki deve güzellik yarışmasında 40'tan fazla deve, botokslu oldukları ve kendilerine çeşitli rötuşlar yapıldığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Suudi Basın Ajansı'nın açıklamasına göre, yetkililer, botoks enjeksiyonları ve diğer yapay rötuşları uygulayan yarışmacıları "özel ve gelişmiş" teknoloji kullanarak tespit ediyor.

Bu sene gerçekleşen güzellik yarışmasında da 40'tan fazla deve söz konusu gerekçelerle diskalifiye edildi.

Güzellik operasyonları yasak

Develeri daha çekici hale getirmek için botoks enjeksiyonları, yüz germe ve diğer kozmetik değişikliklerin kesinlikle yasak olduğu yarışmada, kazanan develer başlarının, boyunlarının, hörgüçlerinin, elbiselerinin ve duruşlarının şekline göre belirleniyor.

Yetkililer, bu yıl düzinelerce yetiştiricinin develerin dudaklarını ve burunlarını uzattığını, hayvanların kaslarını güçlendirmek için hormon kullandığını, botoks enjekte ettiğini, vücut kısımlarını lastik bantlarla şişirdiğini ve dolgu maddeleri kullandığını tespit etti.

Organizatörlerin, dolandırıcılara katı cezalar uygulayacağı bildirildi.

66 milyon dolarlık ödül

Her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali, en güzel deveyi yetiştirenleri yaklaşık 66 milyon dolarlık ödül için yarışmaya davet ediyor.

Deve güzellik yarışması, deve yarışlarının, satışların ve binlerce tek hörgüçlü devenin sergilendiği diğer şenliklerin de olduğu devasa festivalin merkezinde yer alıyor.

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