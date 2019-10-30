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Bournoville: “AB Doğu Akdeniz’deki enerji perspektifine inanıyor”

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Bournoville: “AB Doğu Akdeniz’deki enerji perspektifine inanıyor”
Bournoville: “AB Doğu Akdeniz’deki enerji perspektifine inanıyor”

 Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürü ve Uluslararası İlişkiler ve Genişlemeden Sorumlu Bölüm Başkanı Anne Charlotte Bournoville, AB’nin Doğu Akdeniz’deki perspektife ciddi şekilde inandığını ve AB Komisyonu’nun 2014 yılından bu yana, bölgeyi AB’deki enerji bileşiminin değiştirilmesi stratejisinin ana eksenine yerleştirdiğini söyledi.


Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Küresel Petrol ve Doğalgaz Üretim Şirketleri Örgütü ile DİKO’nun Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kostas Mavridis’in işbirliğinde düzenlenen doğalgaz konferansında konuşma yapan Bournoville, 2009’dan bu yana Afrodit, Zohr, Kalipso ve Glafkos yataklarında keşfedilen doğalgazın, “oyunun koşullarını” değiştirdiğini ve ihracat yapma imkanı doğurduğunu kaydetti.


Gazete, Bournoville’in, bölgede henüz keşfedilmemiş 4,500 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğunu ve bu keşiflerin, bölge ülkelerine enerji güvenliği ihtiyaçlarını göğüsleyebilme imkanı sunacağını; ayrıca bölgesel işbirliği için de katalizör rol oynayacağını belirttiğini yazdı.


Haberde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de konuşma yaparak, Güney Kıbrıs’ın detaylı bir araştırma programına hazırlandığını ve bu hazırlığın 2 yılda tamamlanacağını söylediği kaydedildi.


Habere göre Lakkotripis, bu programın daha fazla keşif yapılmasını sağlamasını umduklarını belirtirken, doğalgaz sıvılaştırma terminali ve yüzer terminal inşa edilmesi olasılığını ise açık bıraktı.


Lakkotripis, East Med projesinin ise, projenin rekabet edilebilirliğini saptayacak olan “FEED” (Front End Engineering and Design) aşamasında bulunduğu bilgisini verdi.

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