Boy sorunu yaşayanlar hakkında ilginç araştırma

Yeni bir araştırmaya göre; boylarından memnun olmayan insanların karanlık kişilik özelliklerine sahip olma olasılığı daha yüksek.

Birçok insan sadece birkaç santim daha uzun olmak için can atıyor. Ancak bu, pek de iyiye işaret olmayabilir. Yeni bir araştırmaya göre; boyuyla ilgili sorun yaşayan kişilerin, karanlık kişilik özelliklerine sahip olma olasılığı daha yüksek.

“Karanlık Üçlü” olarak bilinen; psikopati, narsisizm ve ‘Makyavelizm’in bu kişilerde daha çok görüldüğü iddia edildi. Araştırma, kısa olan kişilerin, boy dezavantajlarını dengelemek için düşmanca davranışlarda bulunabileceklerini öne sürüyor.

Psikopatik özelliklere sahip kişilerde empati eksikliği, dürtüsellik ve sosyal normları ve kuralları hiçe sayma varken, narsistlerin abartılı yetki ve hayranlık ihtiyacı duygusu vardır. Makyavelizmde ise manipülatif, alaycı ve ahlaktan yoksunluk görülür.

Araştırmanın baş yazarı olan, Padua Üniversitesi’nden Peter K. Jonason, “Kısa olup daha uzun olmayı dileyenler, kendilerini gösteriş yapmaya, çatışmacı olmaya ve güçle ilgilenmeye iten özelliklerle daha fazla karakterize edilirler” dedi.

Araştırmada ayrıca kısa boylu erkeklerin, kısa boylu kadınlara göre daha fazla narsist özelliklere sahip olma eğiliminde oldukları da belirtildi.

Araştırmacılar, çalışmaları için ABD’den 367 yetişkini incelediler. Araştırmacılar kısa boylu insanlardaki bu karanlık karakter özelliklerini ortaya çıkarırken sorunun nedenini de irdelediler. Bu ilişkilerin en iyi şekilde evrimsel bir çerçeveden anlaşılabileceğini ve insanların fiziksel olarak çetin olamamaları durumunda, bunun yerine psikolojik olarak çetin olmaya çalışabileceklerini ileri sürdüler.

Eğer birisi daha kısa veya daha zayıfsa, eşit şartları yakalamak için psikolojik bir avantaj bulmaya çalışır. Araştırmacılar, bunun hayatta kalma ve çiftleşmede de avantajlar sağlayabileceğini öne sürüyor.