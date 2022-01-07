Boykot Platformu, Dev-İş’i Ziyaret Etti

Boykot Platformu, Dev-İş Sendikası’nı ziyaret etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ve Federal Kıbrıs Hareketi dönem sözcüsü Ahmet Ertaç, basına açıklamalarda bulunarak, boykot siyaseti hakkında görüşlerini açıkladılar.

BKP’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkanı İzzet İzcan, 23 Ocak parlamento seçimlerini boykot etmenin, zorunlu bir ihtiyaçtan kaynaklandığını savunarak federal çözüme inandığını söyleyen kesimlerin, birlikte hareket yerine, birbirleriyle yarışmayı seçmesinin kabul edilmez olduğunu belirtti ve “Gelinen aşamada boykot en doğru siyasi tavırdır” dedi.

“Boykot, bu düzenden hiçbir çıkarı ve beklentisi olmayan bir avuç yurtseverin direniş biçimidir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Güçlü bir boykot, boyunduruktan kurtulmamıza yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Statüko içerisinde var olmanın mümkün olamayacağını belirten İzzet İzcan, çözümsüzlükten beslenen oportünist sendika, sivil toplum örgütü ve partilere karşı mücadelenin, seçimlerden sonra da süreceğini söyledi.