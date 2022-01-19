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Boykot Platformu Seçimler Konusunda Gutteres’e Mektup Gönderdi

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Boykot Platformu Seçimler Konusunda Gutteres’e Mektup Gönderdi
Boykot Platformu Seçimler Konusunda Gutteres’e Mektup Gönderdi

Boykot Platformu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi.

Boykot Platformu, bugün Ledra Palace sınır kapısına giderek, 23 Ocak Pazar günü düzenlenecek seçimler konusundaki mektubu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM yetkililerine teslim etti.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Federal Kıbrıs Hareketi ve Barış ve Demokrasi İnisiyatifi’nden oluşan Boykot Platformu adına mektubu BM yetkililerine teslim eden BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Guterres’i seçimler hakkında bilgilendirmek istediklerini söyledi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre İzcan, seçimlerin Kıbrıs Türk toplumunun iradesini temsil etmediğini, ülkeye bilinçli nüfus taşınarak, Kıbrıslı Türklerin azınlık durumuna düşürüldüğünü savundu.

Boykot Platformu’nun, BM Genel Sekreteri’nin sürdürdüğü iyi niyet misyonunu desteklediğini ve federal çözüm sürecinin yeniden başlamasını talep ettiğini söyleyen İzcan, BM ve AB yetkililerinden, federal çözüm için tüm imkanlarını devreye sokmalarını talep etti.

Mektupta, Türkiye’nin seçimlere müdahale ederek Kıbrıslı Türklerin siyasal iradesinin yok sayıldığı; son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de iki devletli çözüm modeli dayatılarak federal çözümün önünün bilinçli olarak tıkandığı öne sürüldü.

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