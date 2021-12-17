Boykot Platformu'na KSP ve diğer örgütleri çağırmadılar.. Boykotçular da başlamadan bölündüler

Boykot Platformu'na KSP ve diğer boykot çağrısı yapan örgütleri çağırmadılar.
Boykotçular da başlamadan bölündüler...
BKP ve YKP birlikte basın toplantısı düzenlerken toplantıya boykot kararı açıklayan Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP)'yi ise toplantıya çağırmadılar.
Düzenlenen toplantıda BKP, YKP ve Federal Kıbrıs Hareketi boykot için birlikte çalışacağını açıkladı
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BKP, YKP ve Federal Kıbrıs Hareketi boykot için birlikte çalışacağını açıkladı
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