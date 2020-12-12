Asırlardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan cennet vatanımızın toprağından adeta tarih fışkırıyor. Çanakkale'de yer alan Alexandria Troas Antik Kenti'nde iç limanın kalp şeklini alması ve hemen yanı başında 2 bin yıldır dimdik duran devasa sütunlar görenleri büyülüyor.

Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nde iç liman, kalp şeklindeki pembe gölü, dış liman ise, boyları 12 metreye, ağırlıkları 50 tona kadar ulaşan granit sütunları görenler mest oluyor.