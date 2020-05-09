Böyle anne olmaz! Mağusa'da çocuklarının bacaklarına sıcak bıçak değdiren anne tutuklandı!

Böyle anne olmaz! Çocuklarının bacaklarına sıcak bıçak değdiren anne tutuklandı!

1 Mayıs 2020 tarihinde Gazimağusa’da birlikte ikamet ettiği 5 ve 6 yaşlarındaki kızlarının bacaklarına yaramaz yaptıkları gerekçesiyle ocakta ısıttığı bıçağı bastırıp yaralayan anne Y.B 8.5.20 tarihinde şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 16 yaşından küçük çocuklara kötü işkence yapma ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak polis memuru Engin Yıldız’ ı çağırdı.

Yıldız yemin altında verdiği şahadetinde olayla ilgili bilgiler aktardı. 8.5.2020 tarihinde alınan bilgi ışığında soruşturma başlatıldığına değinen Yıldız, zanlının 1.5.20 tarihinde birlikte ikamet ettiği 2,5 ve 6 yaşlarındaki 3 kız çocuğundan 5 yaşındaki D.A ve 6 yaşındaki Z.A isimli kızlarının bacaklarına yaramazlık yaptıkları nedeniyle ocakta ısıttığı bıçağı değdirip yakmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiği yönünde bilgiler el edildiğini söyledi.

Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını ve suçlamaları kabul etmediğini aktaran Yıldız, çocukların bacaklarındaki yaranın ocak üzerindeki demliğin üzerlerine düşmesi sonucu oluştuğu yönünde beyanı olduğun belirtti.

Sosyal hizmetler dairesi yetkilileri gözetiminde çocukların doktor kontrolünden geçtiğini, bir rapor temin edildiğini, bacaklarında kabuk bağlamış eski yara izi mevcut olduğu, ancak ne şekilde yapıldığı konusunda kes bir bulguya varmanın mümkün olmadığı yönünde beyan belirtildiğine değinen Yıldız, çocukların bacaklarından yaranın bıçakla ve anneleri tarafından yapıldığı konusundaki söylemleri yanında diğer görgü tanıklarının ifades bu olayı doğrular niteliktedir dedi.

Zanlı annenin 2, 5, ve 6 yaşındaki kız çocuklarının sosyal hizmetler dairesi gözetiminde ailece birlikte yaşadıkla ikametgahta anneanneleri ve dedeleri ile birlikte olduğuna değine Yıldız, en kısa sürede annenin Lefkoşa’ da barış ,sinir ve ruh hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini belirttikten sonra zanlı aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti

Yargıcın söz hakkı vermesi üzerine konuşan anne suçlamaları kabul etmedi ve kızlarının ocak yanında kazaen yaralandıklarını söyledi.

Eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet kullanması, başına silah dayamak suretiyle dağ kaçırması sonucu Türkiye’ den kaçıp KKTC ye geldiğini belirttikten sonra, “ ben çocuklarıma işkence yapacak b anne değilim” dedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Cantaş zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması ve doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde emir verdi. (MHA)