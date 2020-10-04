Rusya'da bir kadın, 26 yıl boyunca kümes gibi bir evde tuttuğu kızını sadece kedi mamasıyla besledi. Dış dünyadan izole edilmiş olan Nadezhda Bushueva, annesiyle yaşadığı evi kedilerle de paylaşıyordu. Anne kızın ilginç yaşantısını görenler ise hayretler içerisinde kaldı.

Rusya'da emekli bir kadın 26 yıl boyunca kümes gibi bir evde tuttuğu kızını sadece kedi mamasıyla besledi. Dış dünyadan izole edilmiş olan Nadezhda Bushueva, bulunduğunda içler acısı haldeydi.