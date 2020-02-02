Böyle Bir Maç Yok..! (10-7)

BTM 1.Lig Kırmızı Grup'ta 14.hafta maçında Geçitkale ile 1461 İskele Trabzonspor maçında 17 gol atılırken, kazanan 10-7'lik skorla Geçitkale oldu.
Yer: Geçitkale Stadı
Hakemler: Cemal Sarı, Burak Gönülalan, Nurhan Kutlugün
Geçitkale: Gürcan, Batuhan, Hüseyin, Ali, Onurhan, Rifat, Özbay, Hüseyin, Efe, Akın, Hasan
1461 İskele Trabzonspor: Hamit, Erkal, Okan, Hasan, Okan, Ümit, Serkan, Hamit, Ahmet, Okan, Yasin
Goller: 16' ve 50'Hasan Bayandursun, 27' ve 87'Akın Yıldırım, 35', 54' ve 56'Onurhan Yazıcı, 68'Batuhan Ak, 72' ve 73'Vedat (Geçitkale), 23'Okan Can, 31'Hamit Çakaloğlu, 59' ve 90'Yasin Kurt, 72'Hasan Uzun, 77' ve 87'İbrahim Cavit (1461 İskele Trabzonspor)
BTM 1.Lig Kırmızı Grup'ta 14.hafta maçında Geçitkale ile 1461 İskele Trabzonspor maçında 17 gol atılırken, kazanan 10-7'lik skorla Geçitkale oldu.
Tarihi skorun çıktığı maçta sarı lacivertlilere üç puanı getiren golleri Onurhan (3), Hasan Bayandursun (2), Akın Yıldırım (2), Vedat (2) ve Batuhan kaydetti.
Konuk ekip 1461 İskele Trabzonspor'un gollerini ise İbrahim Cavit (2), Yasin Kurt (2), Okan, Hamit ve Hasan Uzun attı.
Karşılaşmanın ilk devresinide Geçitkale 3-2 önde kapattı.
İkinci devrede adeta gol patlaması yaşanırken izleyenler tam 12 gol izledi.
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