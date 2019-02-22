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"Böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz"

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Muğla mitinginde konuşan Erdoğan, Milas'a yapılan hastaneyi hatırlatarak, "Hastaneyi bitirmek üzereyiz. Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz" dedi.
"Böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz"

AK Parti Genel Başkanı  Recep Tayyip, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Kardeşlerim Allah aşkına bu CHP, Muğla'da çalıştı mı? Muğla'yı yıllardır sel alıp götürüyor, her türlü rezillik var, hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz ya. Bak 37 gün kaldı. Çalışalım ve bu işi bitirelim.

— Bu CHP'liler var ya, ben 'kıraathane' diyorum, onlar kumarhane anlıyor. Bunlar yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta olacak. Gençlerim oraya gelecek hem ders çalışacak hem de çaylarını, kahvelerini içmek suretiyle 'Ya benim ne devletim, ne belediyem varmış' diyecek.

— Muğla'ya yeni bir stat kazandıracağız. Muğla'da imar barışıyla 321 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.

— 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz vurur geçeriz.

— İçme suyu belediyelerin işidir. Baktık CHP'li belediyelerden ses çıkmıyor. Hemen DSİ'yi devreye soktuk. Muğla'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz.

— Ben İstanbul'u hava kirliliğiyle aldım, çöp dağlarıyla aldım. Şimdi belediye başkanı büyükşehirde CHP, ilçede yine CHP.

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