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Böyle evlilik teklifi görülmedi! Dünya sakar aşığı konuşuyor (video)

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ABD basını, New York'ta kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen İngilizi konuşuyor...
Böyle evlilik teklifi görülmedi! Dünya sakar aşığı konuşuyor (video)

New York'ta evlilik teklifi sırasında yüzüğü mazgala düşüren çifti New York Emniyet Müdürlüğü buldu. Mazgala düşen yüzük çifte teslim edildi.

ABD basını, New York'ta kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen İngilizi konuşuyor... New York'ta evlilik teklifi sırasında yüzüğü mazgala düşüren çifti New York Emniyet Müdürlüğü buldu. Mazgala düşen yüzük çifte teslim edildi. İngiliz Daniella Anthony ve John Drennan, birlikteliklerinin 10’uncu yılı için New York’a tatile gitti. Bu tatil sırasında Drennan, kız arkadaşına bir sürpriz yapmayı planladı ve evlilik teklifi etmek istedi. New York’ta yürürlerken bir anda Drennan dizlerinin üzerine çöktü ve evlilik teklifi etti.

Fakat bu sırada hem heyecandan hem de soğuk havadan dolayı dengesini kaybeden Drennan yüzüğü yerdeki mazgala düşürdü. Kamera kayıtlarında çiftin mazgalın arasına düşün yüzüğü bulmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasından sonra New York polisi harekete geçti. Olayın ardından mazgaldaki yüzüğü bulan polis sosyal medya aracılığıyla çifte ulaşmayı başardı.

Bu görüntüleri izleyen yetkililer ise Times Meydanı’ndaki mazgalların arasına düşen yüzüğü buldu ve temizledi. Daha sonra da New York Emniyet Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla çifti aramaya başladı. Sosyal medya aracılığıyla çift bulundu. İngiliz çift, “Çok mutluyuz, bunun olduğuna inanamıyoruz” dedi.

 

 

 

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