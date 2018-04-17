CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs’ta acil bir çözüm ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Böyle giderse 15 yıl sonra Güney Kıbrıs, Kuzey’de anlaşacağı Kıbrıslı Türk’ü bulamayacaktır” dedi.

Kıbrıslı sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis’in katledilişlerinin 53’ncü yıldönümlerinde anıldılar.

Haringey Cypriot Centre’de 12 Nisan Perşembe akşamı düzenlenen anma toplantısına Kıbrıslı Türk ve Rum sol kanat katıldı. Toplantıda KKTC’den CTP Milletvekili Doğuş Derya ile Kıbrıs Cumhuriyeti AKEL’den Avrupa Parlamentosu üyesi olan Takis Hadjigeorgou konuşma yaptılar. Toplantı öncesinde iki sendikacıyla ilgili sine-vizyon gösterisi yapıldı ve iki toplumdan iki müzisyen dinleti sundu.

Kıbrıs genelinde Türkler ve Rumlar arasında çatışmalar yaşanırken, Kavazoğlu ve Mişaulis barış içinde bir arada yaşamayı savunuyorlardı. AKEL üyeliklerinin yanı sıra iki militan sendikacı olan Kavazoğlu ve Mişaulis, 11 Nisan 1965 tarihinde, Lefkoşa’daki bir toplantıdan Larnaka’ya dönerken, pusuya düşürülerek otomobillerinde öldürülmüşlerdi.

“15 YIL SONRA TOKALAŞACAK KİMSE OLMAYABİLİR”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kavazoğlu ve Mişaulis’in emek ve sosyalizmin yanı sıra ulusalcılığa, adanın bölünmesine karşı da mücadele ettiklerini belirterek, “Bu uğurda yaşamını yitiren diğer sosyalistleri de saygıyla anıyoruz” dedi.

Ulusalcığın Kıbrıs’ta kalıcı ve sürekli çözümün önünde büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Derya, “Ne yazık ki adanın her iki tarafın6da da ulusalcılık gün be gün artmaktadır. Annan Planı’nın 2004’deki referandumunda Kuzey Kıbrıs’ta yüzde 65 evet çıkarken Güney’de baskın bir şekilde ‘Hayır’ çıkması bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı ve çözümde tarihi bir fırsat da kaçmış oldu. 2015’te Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı da Annan Planı’na yakın yüzde 60 gibi bir destekle barış görüşmelerini sürdürmesine karşın sonuca ulaşılamadı” diye konuştu.

Türkiye’nin komşularıyla ‘sıfır sorun’dan, ‘sıfır komşu’ konumuna girdiğini ve devletin İslamlaştırılmasının Kıbrıs’a da yansıdığını anlatan Derya, “Türkiye’deki başkanlık seçimleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki genel seçimlerle körüklenen milliyetçilik çözüm arayışlarına olumsuz yansımaktadır. Gerçeği söylemek gerekirse çözüm görüşmelerinin sürdürüldüğü Crans Montana’da bin sonuç beklenmiyordu” dedi.

Crans Montana’da gelinen noktayı anlatan Derya, izolasyonlarla boğuşan Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik, sosyal ve siyasal olarak her geçen gün daha çok Türkiye’ye bağlı hale geldiğini söyledi.

Derya, Kıbrıs’ta acil bir çözüm ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Böyle giderse 15 yıl sonra Güney Kıbrıs, Kuzey’de anlaşacağı Kıbrıslı Türk’ü bulamayabilir” diyerek konuşmasını bitirdi.

RUM VEKİL: TÜRKİYE KARIŞMASIN

Rus siyasetçi Takis Hadjigeorgou Kıbrıs’ta çözümü ancak Kıbrıslıların getirebileceğini savunarak, “Kıbrıs’ın bir yarısı Türkiye tarafından 43 yıldır işgal edilmiş durumda. Sıradan bir Türkiyeli Kıbrıs’ı Türkiye’nin parçası sanmaktadır. Girne’den İstanbul’a günde kaç uçak kalktığını öğrendiğinizde bana hak vereceksiniz. Türkiye Kıbrıs’ın içişlerine karışmayı bırakmalıdır” dedi.

Takis Hadjigeorgou, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik, politik, sosyal ve demografik etkisinin çözümün önünde engel olduğunu öne sürerek Crans Montana’daki çözümsüzlüğü Kıbrıs’taki iki toplumun omuzlayarak kalıcı barışı sağlayabileceğini söyledi.

Kıbrıs’ta çözüm için zamanın giderek daraldığını anlatan Hadjigeorgou, “Adada yabancı garantörlük ve asker istemiyoruz. Bizim ihtiyacımız olan iyi bir liderlik ile Kavazoğlu ve Mişaulis gibi kararlı insanlardır” diyerek konuşmasını tamamladı.(acikgazete)