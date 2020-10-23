Böyle işi kim sevmez! Yaptıkları paylaşımla saniyeler içinde milyonlarca
Sosyal medyayı para kazanma aracı olarak gören ünlüler firmalarla yaptıkları anlaşmalar kapsamında ürün tanıtımları gerçekleştiriyor. Bunun karşılığında ise ünlülere para aktarımı gerçekleştiriliyor. İşte 2019 yılında Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler...
Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla ürün tanıtımı yaparak servetlerine servet katan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. İşte takipçisine göre bir tıkla milyonlarca dolar kazanan ünlüler.
23 Ekim 2020 Cuma 20:30
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