Sosyal medyayı para kazanma aracı olarak gören ünlüler firmalarla yaptıkları anlaşmalar kapsamında ürün tanıtımları gerçekleştiriyor. Bunun karşılığında ise ünlülere para aktarımı gerçekleştiriliyor. İşte 2019 yılında Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler...