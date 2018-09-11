  • BIST 92.640
  • Altın 248,028
  • Dolar 6,4658
  • Euro 7,4882
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Böyle tatbikat görülmedi: Ordunun 3'te 1'i tatbikatta

» »
Sovyetler Birliği döneminde 'Zapad-81' tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat 'Vostok-2018' bugün başladı. Tatbikatta 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80.000 gemi ve deniz aracı yeralıyor
Böyle tatbikat görülmedi: Ordunun 3'te 1'i tatbikatta

Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği sonrası en büyük askeri tatbikatı olan Vostok-2018'in başladığını duyurdu.

Yaklaşık 1 milyon askere sahip Rus ordusunun neredeyse üçte biri böylece tatbikata başlamış oldu.

Bakanlığın açıklamasında "Tatbikatta yaklaşık 300.000 Rus asker, 1000'i aşkın uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 36.000 tank, zırhlı araç ve diğer askeri araçlar, 80.000 gemi ve destek aracı yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, tatbikat 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yöneteceği tatbikatın amacı ise birliklerin kullanımını ve ordunun kara, hava ve donanma güçlerinin becerilerini geliştirmek.

 

Rusya ordusu tatbikatta en yeni silahlarını da kullanacak. Nükleer başlık taşıyabilen İskender füzeleri, T-80 ve T-90 tanklarının yanı sıra Su-34 ve Su-35 savaş uçakları da tatbikatta yer alacak askeri teçhizatlar arasında.

Denizde ise Suriye'de kullanılan Kalibr füze donanımına sahip gemiler görev yapacak. Şoygu, daha önce tatbikatta Pasifik ve Kuzey Filoları'ndan askerlerin yer alacağını söylemişti.

Bakanlık tatbikata Rusya Hava İndirme Kuvvetleri'nden 6.000 asker ve 900 zırlhlı aracın yer alacağını da aktardı.

ÇİN VE MOĞOLİSTAN DA VAR

Tatbikatta Çin ve Moğolistan orduları da yer alacak.

 

Tatbikat için Çin'den 26 helikopter ve 6 uçak Rusya'ya gönderildi. Rusya ordusu, Çin'in gönderdiği uçaklar arasında Rusya'dan satın alınan 6 adet Mi-171 helikopteri ve 9'ar adet Z-9 ve Z-19 helikopteri olduğunu bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı daha önce tatbikat için 3.000 askerin, 900'ü aşkın askeri teçhizatın, 30 savaş uçağının ve helikopterin  Rusya'ya sevk edileceğini açıklamıştı. Moğolistan ordusundan katılacak güçler konusunda ise bir bilgi aktarılmadı.

ZAPAD-81 TATBİKATI

Zapad-81 tatbikatı 4-12 Eylül 1981 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Tatbikat 1981 yılında Belarus, Ukrayna, 3 Baltık ülkesi ve Varşova Paktı'ndaki bazı imzacı ülkelerinin topraklarını kapsıyordu. Bu tatbikatta yaklaşık 100.000 asker ve 1000 askeri teçhizat yer almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yunan politikacı: FBI ve CIA, Selanik’i 'işgal etti'08 Eylül 2018 Cumartesi 14:09
  • İtalya'da ilk Starbucks açılıyor06 Eylül 2018 Perşembe 15:11
  • Türk turiste Danimarka'da peçe cezası05 Eylül 2018 Çarşamba 10:15
  • Trump'tan Arjantin'e destek açıklaması05 Eylül 2018 Çarşamba 10:10
  • Almanya’da yeni bir sol hareket başlatıldı04 Eylül 2018 Salı 21:57
  • Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor04 Eylül 2018 Salı 10:51
  • Amsterdam'daki bıçaklı saldırgan Hollanda, İslam'a hakaret ettiği için yaptım04 Eylül 2018 Salı 09:54
  • AB'den Çin'de üretilen güneş panellerine yeşil ışık03 Eylül 2018 Pazartesi 23:04
  • Avrupa Birliği’nden İngiltere’nin Brexit planına veto03 Eylül 2018 Pazartesi 14:21
  • Ege'yi yüzerek geçen Suriyeli genç, tutuklandı03 Eylül 2018 Pazartesi 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti