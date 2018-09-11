Böyle tatbikat görülmedi: Ordunun 3'te 1'i tatbikatta

Sovyetler Birliği döneminde 'Zapad-81' tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat 'Vostok-2018' bugün başladı. Tatbikatta 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80.000 gemi ve deniz aracı yeralıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği sonrası en büyük askeri tatbikatı olan Vostok-2018'in başladığını duyurdu.

Yaklaşık 1 milyon askere sahip Rus ordusunun neredeyse üçte biri böylece tatbikata başlamış oldu.

Bakanlığın açıklamasında "Tatbikatta yaklaşık 300.000 Rus asker, 1000'i aşkın uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 36.000 tank, zırhlı araç ve diğer askeri araçlar, 80.000 gemi ve destek aracı yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, tatbikat 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yöneteceği tatbikatın amacı ise birliklerin kullanımını ve ordunun kara, hava ve donanma güçlerinin becerilerini geliştirmek.

Rusya ordusu tatbikatta en yeni silahlarını da kullanacak. Nükleer başlık taşıyabilen İskender füzeleri, T-80 ve T-90 tanklarının yanı sıra Su-34 ve Su-35 savaş uçakları da tatbikatta yer alacak askeri teçhizatlar arasında.

Denizde ise Suriye'de kullanılan Kalibr füze donanımına sahip gemiler görev yapacak. Şoygu, daha önce tatbikatta Pasifik ve Kuzey Filoları'ndan askerlerin yer alacağını söylemişti.

Bakanlık tatbikata Rusya Hava İndirme Kuvvetleri'nden 6.000 asker ve 900 zırlhlı aracın yer alacağını da aktardı.

ÇİN VE MOĞOLİSTAN DA VAR

Tatbikatta Çin ve Moğolistan orduları da yer alacak.

Tatbikat için Çin'den 26 helikopter ve 6 uçak Rusya'ya gönderildi. Rusya ordusu, Çin'in gönderdiği uçaklar arasında Rusya'dan satın alınan 6 adet Mi-171 helikopteri ve 9'ar adet Z-9 ve Z-19 helikopteri olduğunu bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı daha önce tatbikat için 3.000 askerin, 900'ü aşkın askeri teçhizatın, 30 savaş uçağının ve helikopterin Rusya'ya sevk edileceğini açıklamıştı. Moğolistan ordusundan katılacak güçler konusunda ise bir bilgi aktarılmadı.

ZAPAD-81 TATBİKATI

Zapad-81 tatbikatı 4-12 Eylül 1981 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Tatbikat 1981 yılında Belarus, Ukrayna, 3 Baltık ülkesi ve Varşova Paktı'ndaki bazı imzacı ülkelerinin topraklarını kapsıyordu. Bu tatbikatta yaklaşık 100.000 asker ve 1000 askeri teçhizat yer almıştı.