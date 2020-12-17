Çin'de binlerce yıldır devam eden ölüleri evlendirme geleneğinde, ölen kişiler bekar biriyle evlendirildiğinde, o kişinin öbür dünyada yalnız kalmadığına ve bu tür evliliğin gelecek jenerasyonlara şans getirdiğine inanılıyor.

Çin'in Hebei eyaletinde binlerce yıldır devam eden ölüleri evlendirme geleneğini devam ettiren bir aile, 12 yıl önce ölmüş kızlarının cesedini mezardan çıkartıp hayalet gelin olması için 88 bin lira karşılığında başka bir aileye sattı.