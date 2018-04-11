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Boyra: "Özgürgün 250 Bin STG'i ödemedi, hileli mal devri davası açılacak"

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Boyra davaya İnci Parsı da dahil etmek durumunda olacaklarını ve Özgürgün'ün banka hesaplarının yeniden gündeme geleceğini açıkladı.
Boyra: "Özgürgün 250 Bin STG'i ödemedi, hileli mal devri davası açılacak"

Diyalog TV'de  Çiğdem Aydın'ın  programına katılan Av. Boysan Boyra çok  önemli açıklamalar yaptı.

Avukat Boysan Boyra UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün boşanma davasında 1 Nisan'da ödemek durumunda olduğu 250 BİN STG'lik kesinleşmiş hükmü ödemediğini açıkladı.

Av. Boysan Boyra, müvekkili DİLEK hanımın hileli mal devrinden bahsettiğini, davalının bu borcu ödememek için hileli mal devri yaptığının iddia edildiğini belirtti.

Boyra, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'e  "Hileli Mal Devri" davası açılacağını da belirtti. Boyra davaya İnci Parsı da dahil etmek durumunda olduklarını belirtti.

Boyra banka hesaplarının yeniden gündeme geleceğini ve bu konunun yeniden gündeme geleceğini belirtti.

Özgürgün ile görüşme yapıldığını ancak ciddi bir cevap alamadıklarını belirtti.

 

NE OLMUŞTU ?

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 3 yıl önce Ankara’da evlendiği KKTC Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Avukat Dilek Özgürgün’e, “evlilik birliğindeki görev ve rolü yerine getirmediği” gerekçesiyle boşanma davası açtı. Dilek Özgürgün ise, ‘kusurlu olmadığını’ belirterek, Özgürgün’den 2.5 milyon lira tazminat istedi ve korumalarıyla iki kez evden atıldığını ileri sürdü.

Davanın önceki gün görülen ikinci celsesine tarafların avukatları katıldı. Başbakan Özgürgün, avukatları Süleyman Dolmacı ve Şefik Aşcıoğulları’nın hazırladığı boşanma dilekçesinde, “Dilek Özgürgün yurtdışında yaşıyor (Ankara). Aile birliği bulunmuyor. Evlilik birlikteliğindeki görev ve rolü yerine getirmedi. Eşinin (kendisinin) beklediği ilgiyi göstermedi. Sürekli eşine güvensiz oldu ve kıskançlık gösterdi” diye suçladı.

Dilek Özgürgün ise mahkemeye uzun bir dilekçe yazarak, kusurlu olmadığını, evlendiği zaman ve günümüzde Ankara’da Turizm Bakanlığı’nda çalıştığını belirtti.

“KORUMALAR İKİ KEZ EVDEN ATTI”

Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre, evliliği bitiren son kavga temmuzda yaşandı. Hüseyin Özgürgün, Dilek Özgürgün’ü 2 kez Lefkoşa’daki evlerinden korumaları yardımıyla dışarı attı. Dilek Özgürgün’ün avukatı Boysan Boyra, Dilek Özgürgün’ün, KKTC’ye gelerek mahkemeye doğrudan dilekçe vermek istediğini ancak ‘korkması’ nedeniyle yapamadığını söyledi.

Boyra, yaptıkları araştırmada Hüseyin Özgürgün’ün mal kaçırdığını da ileri sürerek, “Tapu Dairesi’ne, Çatalköy’de arkadaşı Kıbrıslı ünlü manken İnci Pars adına alınan süper lüks villanın, ne zaman satıldığı konusunda soru sorduk, cevap bekliyoruz” dedi. İkilinin ilişkisi, Dilek Özgürgün’ün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hukuk müşavirliği yaptığı sırada başlamıştı.

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