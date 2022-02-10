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Boyu Kısa Olanlara Müjde! Tek Ameliyatla 13 Santimetreye Kadar Uzayabiliyor

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Boyu Kısa Olanlara Müjde! Tek Ameliyatla 13 Santimetreye Kadar Uzayabiliyor
Boyu Kısa Olanlara Müjde! Tek Ameliyatla 13 Santimetreye Kadar Uzayabiliyor

Günümüzde uzun boylu olmak isteyen bir hayli fazla. Bu haber ise daha uzun olmak isteyenler için birebir. Op. Dr. Halil Buldu, kozmetik olarak boy uzatma ameliyatı yapıyor. Bu sayede milyonların isteği yerine gelmiş olacak gibi gözüküyor. 

Boy uzatma ameliyatından sonra hastaların ihtiyaç duyduğu fizik tedavi, diyetisyen, rehabilitasyon ve konaklama gibi hizmetleri vermek üzere Live Life Taller Rehabilitasyon Merkezini kuran Op. Dr. Halil Buldu ve Dr. Sedat İlhan, ileri teknolojik cihazlarla kalitesi daha da yükseltilen merkezleri ile sağlık turizminde Türkiye'ye katkı sağlamayı hedefliyorlar.

PROFEYONEL BİR EKİBE SAHİBİZ

Kozmetik boy uzatma ameliyatı hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Halil Buldu, 'Boy uzatma ameliyatında kemikte bir kese oluşturuluyor. Oluşturulan bu keseyi vücut kendisi doldurarak iyileştiriyor. Vücut kendi kemiğiyle boyunu uzatıyor. Tamamen fizyolojik bir kemik dokusu doluyor. Kozmetik boy uzatma ameliyatı herhangi bir kazadan sonra gerçekleşmiyor. Kişinin kendi isteği ile gerçekleşen bir ameliyat. Her operasyonda olduğu gibi boy uzatma operasyonlarında da risk payı her zaman vardır. Herhangi bir komplikasyon meydana gelmemesi için bütün önlemleri alıyoruz. Profesyonel bir ekibe sahibiz' açıklamasında bulundu.

YAŞ GRUBU FARK ETMİYOR

Çocukluk çağındaki belirli hastalıklara bağlı oluşan kısalıklara, 5 yaşında bile ameliyat yaptıklarını söyleyen Halil Buldu, 'Dünyadaki rekorlardan birisi olduğunu düşündüğüm 62 yaşında Avrupa'da yaşayan bir hastamıza boy uzatma ameliyatı yaptık. Her yaş grubuna uzatma yapabiliyoruz. Boy uzatma oranları üst bacak ve alt bacağa göre değişir. Hastanın ilk boyu ve esnekliğine göre de uzatma oranı değişebilir. Yaklaşık 10 santimetre uzaması olan bir hasta 6 ay sonra normal hayatına dönmüş olur' söylemlerinde bulundu.

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