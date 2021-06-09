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Boyun ağrısına dikkat!

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Boyun ağrısı özellikle pandemi döneminde en sık yaşanan ağrıların başında geliyor
Boyun ağrısına dikkat!

Boyun ağrısı özellikle pandemi döneminde en sık yaşanan ağrıların başında geliyor. Boyun ağrılarında akla ilk olarak fıtık gelse de, özellikle akıllı telefonların günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına girmesi farklı nedenleri de tetikleyebiliyor. Kafatasının arka kısmında bulunan oksipital sinirlerin, boynu sürekli öne eğmek gibi küçük travmalarla gerilmesi gün içinde şiddetli ağrıları yol açabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Önöz, oksipital sinirin neden olduğu boyun ağrısı ve tedavi yöntemleri hakkına bilgi verdi. 

Teknolojinin yönü hastalıklarımızı da şekillendiriyor

Kafasının her iki arka yanında cildin hemen altından geçen oksipital sinirler, kafanın en tepesinden ense köküne kadar olan hislerden sorumludur. Oksipital sinirlerde meydana gelen travmalar ve gerilmeler şiddetli ağrılara yol açabilmektedir. Bilgisayarın günlük kullanıma girdiği dönemlerde mouse kullanımına bağlı olarak el bileğinde sinir sıkışmaları yaşanmaktaydı. Ofis çalışanlarında aynı sıkıntı yine görülebilmekle birlikte akıllı telefonların yaygınlaşması ve mouse kullanımının azalması ağrıların boyun bölgesinde görülmesine neden olmaktadır. Telefon kullanırken boynun sürekli aşağı doğru bükük olması oksipital sinirlerin gerilmesine ve sinir sıkışmalarına zemin hazırlamaktadır. 

Fıtık ağrısıyla karıştırmayın 

Boyun bölgesinde yaşanan ağrılardan genellikle sorumlu tutulan fıtık ağrısı ile oksipital nevralji ağrıları karıştırılabilmektedir. Fıtıkta yaşanan boyun ağrılarına kollarda uyuşma, güçsüzlük gibi şikayetler de eşlik etmektedir. Oksipital nevralji de ise fıtık ağrılarından farklı olarak daha çok noktasal, elektrik çarpması veya şimşek çakar tarzda kısa ağrılar yaşanmaktadır. Fıtık ağrıları kolda uyuşma ve güçsüzlüğe neden olurken oksipital nevraljiden kaynaklanan ağrılar kafatasının arkasında, boyun ve omuzlara bazen de kulağın yukarısına, göz kenarına kadar uzanmaktadır.

Sinirlere baskı yapacak hareketlerden kaçının

Oksipital nevralji, genellikle sinirlere baskı yapan küçük travmalar ve gerilmeler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Başı koltuk kenarına yaslayarak yatmak veya cep telefonu kullanırken boynun sürekli aşağı eğik olması gibi tekrarlayan küçük travmalar oksipital sinirlerde gerilmelere yol açarak ağrı oluşumuna zemin hazırlayabilmektedir. Bunun yanı sıra; 

  • Beyin tümörü
  • Boyun omurilik tümörü
  • Kafa travması
  • Diyabet
  • Gut 
  • Romatizmal hastalıklar da oksipital nevralji ağrılarına neden olabilmektedir.

Başınızı eğmek yerine telefonu kaldırın

Genellikle tek taraflı oluşan oksipital nevralji çocuklardan ziyade orta yaş ve ileri dönemde daha sık yaşanmaktadır. Kan testi, MR gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri ile teşhisi konulamayan oksipital nevraljinin tanısında altın standart iyi bir muayenedir. Ağrı şiddeti ve periyoduna göre tedavi şekli belirlenmektedir. Başlangıç aşamasındaki oksipital nevralji ağrıları için ağrıya neden olan küçük travmaların ortadan kaldırılması önemlidir. Telefonu kullanırken başı öne eğmek yerine telefonu baş hizasına kaldırmak, koltuk kenarında yatmamak, boynu zorlayıcı hareketlerden uzak kalmak gibi önlemlerle ağrı oluşmasının önüne geçilebilmektedir. 

Ağrılardan tek seansta kurtulmak mümkün

Boynu rahatlatıcı önlemler ve ilaç tedavisine rağmen geçmeyen oksipital nevralji ağrılarında sinir blokajı denilen, düşük doz kortizon, lokal anestezi içeren enjeksiyonlar uygulanabilmektedir. Sinirin ağrıyı hissetmesini azaltacak enjeksiyon uygulamalarıyla sorunlar tek seansta çözülebilmektedir. Nadir olmakla birlikte bütün tedavi yöntemlerine karşı sonuç alınamayan kişilerde cerrahi yöntemlerle sinire baskı yapan oluşumların bağlantısı kesilerek ağrı giderilebilmektedir. Çok az olmakla birlikte pil uygulamaları da gerekmektedir.

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