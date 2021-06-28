  • BIST 1.373
  • Altın 497,052
  • Dolar 8,6860
  • Euro 10,3549
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Boyun Düzleşmesi Nedir, Belirtileri Nelerdir?

» »
Boyun düzleşmesi, insan omurgasının eğriliğini kaybetmesi sonucu oluşan ve boyundan başlayarak sırt, bel altı hatta baş ağrısına neden olabilecek bir kemik bozulmasıdır.
Boyun Düzleşmesi Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Boyun düzleşmesi, insan omurgasının eğriliğini kaybetmesi sonucu oluşan ve boyundan başlayarak sırt, bel altı hatta baş ağrısına neden olabilecek bir kemik bozulmasıdır. Boyun düzleşmesini engellemek veya ağrıyı azaltmak için boyunluk, korse kullanabilir. Ağrı kesiciler ve fizik tedavi yöntemleri bu ağrıların azalmasında etkili tedavi yöntemleridir. Peki boyun düzleşmesi neden olur, olmaması için neler yapılabilir?

Pandemi dönemiyle birlikte, özellikle de uzaktan çalışan kişilerde, boyun düzleşmesi sıkça karşılaşılan bir durum haline geldi. Bu dönemde genel hareketsizlik, bilgisayar ve oyun konsolları karşısında geçirilen süreçteki hareketsizlik boyun düzleşmesine neden olabiliyor.
İnsanların omurgaları boyunda, sırtta ve bel altında çok az da olsa eğimlidir. Boyun düzleşmesi, çeşitli sebeplerden dolayı bu eğriliğin bozulması ile ortaya çıkıyor.

Boyun düzleşmesinin en çok karşılaşılan belirtisi ise boyun ağrısı olarak belirtiliyor. Bu ağrı zaman zaman sırt ve omzun belli bölgelerine yayılırken, baş ağrısı da boyun düzleşmesinin nedenlerinden biri olabiliyor.
Boyun düzleşmesi konusunda dikkat edilmesi gerekilen konular: uyanıkken ya da uyurken uzun süre kötü bir pozisyonda kalmamak, uzun süre bilgisayara ters bir şekilde bakmamak, sürekli aynı hareketleri tekrarlamamak ve hareketsiz kalmamak.

Yaşlılıkta omurgadaki incelme ve çöküntüler de boyun düzleşmesine neden olabiliyor.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN BELİRTİLERİ

Boyun ile el ve ayak parmaklarında kas ağrıları olmak üzere sertlik, hareket kabiliyetinde azalma, baş ağrısı, koordinasyon sorunları, kas zayıflığı, omurga deformitesi yani şekil bozukluğu, felç, ile mesane ve bağırsak kontrol sorunları boyun düzleşmesi belirtileri arasındadır.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Boyun düzleşmesi fizik tedavi ve duruş alışkanlıklarının değiştirilmesiyle düzebilir. 

Boyunluk ve hafif ağrı kesici ilaçlarla birlikte fizik tedavi de uygulanan yöntemler arasındadır. 

Genellikle çeşitli tıbbi sebeplerden kaynaklanan ve omurilik üzerinde baskı oluşan durumlarda cerrahi müdahale yapılabilir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 yaş dişleri neden çekilmeli?28 Haziran 2021 Pazartesi 17:03
  • Ödeme karşı kiraz sapı çayı uyarısı; karaciğer yetmezliğine götürebilir28 Haziran 2021 Pazartesi 16:33
  • "Erken doğum riski olanlara NST testi" önerisi28 Haziran 2021 Pazartesi 16:02
  • Türkiye’de kullanılan Sinovac aşısı için dikkat çeken karar28 Haziran 2021 Pazartesi 15:02
  • Ani kalp durması önlenebilir mi?28 Haziran 2021 Pazartesi 14:33
  • Yağ yakmanın 5 etkili yolu28 Haziran 2021 Pazartesi 14:01
  • Kanser aşısı Faz 2 aşamasına geçti28 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
  • Hızal: Ulaşabildiğiniz Aşıyı Yaptırın28 Haziran 2021 Pazartesi 11:12
  • Ruh ve Beden Sağlığınız İçin Doğada Vakit Geçirin27 Haziran 2021 Pazar 23:38
  • Ekran Başında Hareketsiz Saatler Duruşu Bozuyor27 Haziran 2021 Pazar 23:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti