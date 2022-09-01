Boyun fıtığı kuaförde ya da uçakta da tetiklenebilir

Boyun fıtığının genellikle ani bir travma sonrası oluştuğuna dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday, ‘‘Bu hastalık kuaförde saç yıkatırken, koltukta televizyon izlerken ya da uçakta uyurken ortaya çıkabilir’ dedi...

Boyun fıtığı günümüzde yaygın görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Üstelik bu hastalık her yaş grubunu etkiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday, yaşam kalitesini düşüren boyun fıtığının oluşum sebeplerini, korunma ve tedavi yollarını şöyle anlattı…

Hangi belirtiler görülür?

Beldeki gibi boyun omurları arasında da aynı yapıda diskler mevcuttur. Burada da genellikle bir travma sonrası boyun ağrısı ve tutukluk ortaya çıkar. Daha sonra omuz, sırt ve kol ağrısı, kol ve elde uyuşma, karıncalanma, el ve kolda güç azalması gelişir. Boyun fıtığı, yapısı gereği omurilik tümörleri, doğumsal anomaliler, kistler, bazı dejeneratif fazlalıklar, artrozlar (eklem kireçlenmesi) ve akciğer tümörleriyle karıştırılabilir.

İşte risk faktörleri

Günlük yaşamda karşı karşıya kaldığımız bazı travmalar ve yanlış hareketler boyun fıtığına yol açabilir. Bunlar şöyle sıralanabilir…

– Bir aracın ani fren yapmasıyla savrulmak (özellikle emniyet kemeri takılmamışsa risk artar) ya da trafik kazası geçirmek.

– Cep telefonu ekranına eğilerek uzun süre bakmak, telefonu sık sık boyuna sıkıştırarak görüşme yapmak.

– Kadın kuaförlerinde saçın yıkanması esnasında başı aşırı derecede arkaya çekmek.

– Dişçi koltuğunda başı çok fazla geriye yatırmak.

– Voleybol, basketbol gibi spor aktiviteleri esnasında ani durumlar yaşamak.

– Uçak seyahatlerinde inişte (yere temas anında) uykuda olmak.

– Balıklama atlayış esnasında denize istenen açıda düşmemek.

– Televizyon seyrederken koltukta uyuya kalmak.

– Ağır bir yük kaldırmak.

Kol ve bacaklarda elektriklenmeye yol açarsa dikkat!

Boyun fıtığının kadınlarda olma ihtimali daha yüksektir. Çünkü boyun kasları erkeklere nazaran daha zayıftır. Bulguları değişkenlik gösterebilir. Genetik, travma, ileri yaş, stres ve hareketsizlik gibi nedenleri vardır. Parmaklarda veya kolda ağrı, his değişiklikleri, omuzda ve kürek kemiğinin arkasında ağrı ve kolda değişik derecelerde kuvvet kaybı görülebilir. Eğer fıtık omuriliğe omurganın ortasına doğru baskı yapıyorsa mutlaka doktor kontrolü gerekir. Kişinin, başını öne veya arkaya eğdiği zaman el, kol ve bacaklarında birden elektriklenme oluyorsa bu çok riskli bir durumdur. Bu baskının uzun zaman olması omurilikte geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Boyun fıtığında öncelikle beyin ve sinir cerrahisi uzmanı tarafından muayene ile doğru tanı konulabilir. Gerekirse röntgen, MR, BT ve EMG çekilerek tanı netleştirilebilir.

Tek çözüm ameliyat mı?

Boyun fıtıklarının yüzde 60-70'i fizik tedaviyle düzelir. İlk aşamada ağrı kesici, kas gevşetici ve boyun korse uygulaması yapılır. Ağrılar geçmezse kesin tanı konması için radyolojik yöntemlerden yararlanılır. Tanı konulduktan sonra acil cerrahi girişim gerektiren omurilik basısına ait klinik-radyolojik bulgular yoksa ve kalıcı serbest parça şeklinde disk parçası bulunmuyorsa fizik tedavi uzmanınca düzenlenen tedavi uygulanır. Bu tedaviden sonuç alınamadığı takdirde cerrahi düşünülmelidir. Boyun fıtığı genel kesi ile yapılır. Disk materyali çıkarılıp varsa kemik çıkıntılar alınıp kalan boşluğa kafes konması veya artroplasti ameliyatları yapılır. Bu ameliyatlarda mikroşirürji tekniği tercih edilmektedir.