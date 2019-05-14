Duygusal stres, baş ağrısı, egzersiz sırasında zorlanma ve yanlış uyku pozisyonunda uyumak gibi nedenlerle ortaya çıkan boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulmasına bitkisel öneriler... Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Özellikle yoğun iş temposu içerisinde çalışanların sıklıkla yaşadığı boyun tutulması yaşamın herhangi bir bölümünde her yaştan insanı etkileyen ve günlük hayatı zorlaştıran önemli sorunlardan biridir. Peki, Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulmasına bitkisel öneriler… Hepsi ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz

BOYUN TUTULMASI NEDİR?

Boyun tutulması, masa başı çalışma, uzun süre yanlış pozisyonda oturma, başı desteklemeyen yastıkta uyuma ve boynun uzun süre soğuk havaya maruz kalması, stres, gerginlik ve hatalı duruştan kaynaklanabilen ve de yaşla birlikte kişiyi daha çok etkileyen önemli bir sağlık sorunudur.

Boyun ağrısının sakatlanmalardan eklem problemlerine kadar pek çok sebebi vardır; ağrının nedeni stres, gerginlik veya kötü duruş da olabilir.

Boyun tutulması yaşayan kişi boynunu hareket ettirmekte zorlanır. Boyun bölgesinde sertleşme ve ağrı hisseder. Bununla birlikte, baş ağrısı, omuz ağrısı ve omuz sertleşmesi de gelişebilmektedir.

Boyun tutulması genellikle birkaç günlük dinlenmeden sonra kendi kendine iyileşmektedir, ancak bazen daha ciddi nedenlerden kaynaklanabildiği için tıbbi yardım alınması gerekmektedir. Tedavi yöntemlerini genel olarak, dinlenme, evde tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi ve fizik tedaviyi içermektedir.

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?

Öncelikle boyun bölgesini soğuktan korumak gerekir. Sıcak havlu, boğazlı kazak vb. Boynunuza ellerinizle hafif masajlar yaparak rahatlama sağlayabilirsiniz. Sıcak bir havlu kaslarınızı rahatlatır. Kas gevşetici kremler yahut ilaçları doktor tavsiyesi ile kullanabilir. Boyun egzersizleri yapabilirsiniz. Bilgisayar başındayken ya da masa başı işindeyken boyun yastıklarını destek amaçlı kullnamak fayda sağlayabilir.

Ayrıca, kas rahatsızlıklarında ağrıları azaltıcı ve tutulmaları sakinleştirici etkisi bilinen soğuk kompres, kaslardaki laktik asit birikimini azaltır. Ağrıyan bölgeye gün içerisinde aralıklarla 15-20 dakika soğuk baskı yapabilirsiniz.

Bu yöntemlerle 2 gün içinde boyun tutulması geçmiyorsa bir doktora başvurmanızda fayda vardır.

BOYUN TUTULMASINA BİTKİSEL ÖNERİLER

Boyun tutulmalarına karşı evde hazırlayacağınız bitkisel karışımları uygulayarak, boyun tutulmasını ve bununla beraber oluşan ağrıyı kolaylıkla geçirebilirsiniz. İşte bazı öneriler:

Nane Yağı

İçerdiği mentol ile kasların rahatlamasına yardımcı olan nane yağı, ağrı kesici özelliği ile ağrının azaltılmasına yardımcı olur. Masaj ya da bir bez yardımıyla uygulayabileceğiniz nane yağı, kısa sürede etkili sonuç almanıza yardımcı olacaktır. Günde 2 kez uygulayabileceğiniz bu rahatlatıcı yöntemi, hassas cilt yapısına sahip kişilerin uygulaması pek önerilmez. Doktorunuza danışaşarak en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Kekik Yağı

Ağrı kesici özelliğe sahip olan kekik birçok hastalıkta etkili bir bitkidir. Boyun ağrılarının hafiflemesine yardımcı olmak için 50 gram kekik yağını 50 gram gliserin ile birlikte karıştın. Karışımı boynunuza masaj yaparak hafifçe uygulayın.

Kedi Otu

Sakinleiştirici ve yatıştırıcı bir etkiye sahip olan kedi otu kasların gevşemesine yardımcı olur. Bunun için kedi otu tozunu zeytinyağı ile karıştırarak krem kıvamına getirin. Elde ettiğiniz karışımı tutulan bölgeye sürün. Karışımı sürdükten sonra streç film ile sararak bir saat bekletin. Ardından ılık suyla duş alın ve bu sırada sıcak ve soğuk kompresler uygulayın.

Zerdeçal

Zerdeçal kandolaşımını hızlandıran aynı zamanda da iltihap giderici özellikleri nedeniyle boyun tutulmasının yol açtığı rahatsızlıklara iyi gelir. Boyun tutulması için, 1 bardak sütün içine kattığınız bir tatlı kaşığı zerdeçalı hafif ateşte 5 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra az miktar bal ekleyerek bu karışımı boynunuza birkaç gün boyunca uygulayın.