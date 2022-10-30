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Boyun tutulması neden olur

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Birçok farklı sebepten ortaya çıkan boyun tutulmasını üşütmeden,strese kadar pek çok neden tetikleyebiliyor. Boyun tutulmasının nedenlerini sizin için derledik.
Boyun tutulması neden olur

Uzun saatler masa başı işte çalışmak, klima önünde durmak, yanlış pozisyonda uyku, boyun bölgesine uygulanan baskı ve zorlama gibi nedenlerle meydana gelen boyun tutulması neden olur haberimizde sizler için derledik. İşte boyun tutulmasının nedenleri ve tedavisi!

BOYUN TUTULMASI BELİRTİLERİ

Boynunuzun tutulduğunu özellikle sabah uykudan uyandığınızda hissedersiniz. Kafanızı sağa, sola çeviremezsiniz, boyunda ağrı ve hassasiyet oluşur. Günlük yaşantınızı çok fazla etkiler; araba kullanmakta güçlük çekersiniz, yemek yaparken yahut yerken zorlanırsınız ve yaşam kaliteniz düşer.

BOYUN TUTULMASININ NEDENLERİ

Uzun süreli hareketsizlik

Uzun süreli olarak bir yerde sabit durmak ve akabinde ani hareketler yapmak boyun tutulmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Örneğin uzun süreli olarak telefonuna ya da bilgisayar ekranına bakmış biri ani bir refleks ile başını sağa ya da sola çevirdiği takdirde söz konusu rahatsızlık görülebilir.

Üşütme

Soğuk kış ayları ve yağışlı kış mevsiminde boyun tutulması vakaları üç kat daha fazla görünüyor. Vücudun direncini kıran soğuk havalar kireçlenmeye benzer etkilere sebep olabilir.

Uykuda ani hareketler

Özellikle yüz üstü ve dağınık yatan kişiler sabah uyandıklarında boyunları tutulmuş olarak kalkabilir. Uyku esnasında istemsiz bir şekilde ters bir hareket yapan kişilerde görülme riski çok fazladır.

Stres ve kaygı

Stres, insanların kelimenin tam anlamıyla kaskatı hissetmelerine neden olur. Kaskatı kesilen beden boyun ve bel tutulması gibi etkilere çok daha açık olur. Bunun önüne geçmek için stres ve kaygı faktörlerinden uzak yaşamaya özen gösterilmelidir.

Uzun süreli telefon konuşmaları

Uzmanların da önerdiği üzere cep telefonu ile uzun süreli konuşan kişiler kulaklık kullanmalıdır. Özellikle yarım saati aşan sürelerde sabit bir oturma pozisyonuyla telefonla konuşanların boyunları sık sık tutulur.

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