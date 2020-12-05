Yüksek binalar tarih boyunca medeniyetlerin güç gösterisi olarak yüz yıllardır varlıklarını bugüne kadar sürdürebildiler. 20. yüzyıl sonrası teknolojinin de ilerlemesiyle daha yüksek yapılar inşa edilmeye başlandı. İlk gökdelen unvanını New York'ta bulunan 21 katlı Flatiron binası aldı. Günümüzde ise yüksek yapıların kat sayıları artık yüzlerle ifade ediliyor. İşte en yüksek noktasına bakmaya çalıştığınızda neredeyse sonu yokmuş hissiyatı verecek dünyanın mühendislik harikası en yüksek yapıları...