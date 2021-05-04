Boz Tiyatro Ve Myart, “İki Bekar” Oyununu Sahnelemek İçin Çalışıyor

Tiyatronun pandemi döneminde iyileştirici gücünü kullanmaya karar vererek yola çıkan Boz Tiyatro ile Myart, “İki Bekar” adlı oyunu sahnelemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tiyatronun pandemi döneminde iyileştirici gücünü kullanmaya karar vererek yola çıkan Boz Tiyatro ile Myart, “İki Bekar” adlı oyunu sahnelemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sam Bobrick’in yazdığı, Baran Özdural’ın yönettiği, Açelya Bükülmez, Kurtuluş Altaylı ve Ekin Karaböcek’in oynadığı “İki Bekar” adlı durum komedisinin, pandemi koşullarında Haziran ayında sahnelenmeye başlanması hedefleniyor.

Oyunun yönetmeni Baran Özdural’ın verdiği bilgiye göre, “İki Bekar” adlı oyun, 30’lu yaşlardaki Shanette ve Jack'in arkadaşlarının düğününde tanışması ile başlayan, ilişki içinde yaşananları komik bir dille anlatan bir durum komedisi.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki tiyatro olan Boz Tiyatro ile Myart’ın birlikte çalışmaya ve üretmeye karar verdiğini belirten Özdural, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Malum; salgın zamanında eve kapandık, maske taktık, test yaptırdık, mevsimleri yaşayamadık, sosyalleşemedik, sanat üretemedik, ruhumuzu besleyemedik.

Sevdiklerimiz adına endişelendik, tanımadıklarımız adına üzüldük, hepimizin kayıpları için ağladık.

İşte tam da bu dönemde biz tiyatroya gönül verenler, bunu tedavi aracı olarak kullanmaya karar verdik. Biraz gülmek, biraz düşünmek, sonra biraz daha gülüp düşünerek sorgulamak ve yeni yaşam biçimimize uyum sağlamayı kolaylaştırmak için yola çıktık.”