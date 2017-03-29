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“Bozan” Oratoryosu 20 Nisan’da Kadın Sığınma Evi yararına YDÜ-AKKM’de

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“Bozan” Oratoryosu 20 Nisan’da Kadın Sığınma Evi yararına YDÜ-AKKM’de
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın ortak yapımı “Bozan” oratoryosu, 20 Nisan Perşembe gecesi 20.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Salonu’nda sunulacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tüm geliri Lefkoşa Türk Belediyesi “Kadın Sığınma Evi”ne bağışlanacak “Bozan” oratoryosunun biletleri, 20 TL’den satılacak.

Açıklamaya göre, biletler Pazartesi gününden itibaren Lefkoşa Türk Belediyesi’nden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan mesai saatleri içerisinde satın alınabilir.

Yaşar Ersoy’un yönettiği oratoryonun müziklerini Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı besteledi. Orkestra şefliğini Oskay Hoca ve koordinatörlüğünü Can Sözer yaptı.

Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Luis Aragon, Orkun Bozkurt, W.Shakespeare, Serkan Uçar, Bertolt Brecht, Hasan Hüseyin, Fatva Tukan, Mahmut Anayasa, Feriha Altıok, Aliye Ummanel, Neriman Cahit, Faize Özdemirciler ve Fikret Demirağ’ın şiirlerinden ve destanlarından oluşan oratoryo, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın 20 kişilik orkestrası tarafından icra ediliyor.

Oratoryonun seslendirmesini ve yorumlamasını ise Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları gerçekleştiriyor.

Bilet satışı ve diğer detaylarla ilgili daha geniş bilgi, 22 78 782 numaralı telefondan alınabilir.

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