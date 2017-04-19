“Bozan” Oratoryosu Kadın Sığınma Evi yararına sahneleniyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın ortak yapımı “Bozan” oratoryosu yarın gece 20.30 da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Salonu’nda sunulacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, hayat yolunda sevda ve kavgaya dair “Bozan” oratoryosunu Yaşar Ersoy yönetti. Oratoryonun müziklerini Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı besteledi. Ayrıca orkestra şefliğini Oskay Hoca ve koordinatörlüğünü Can Sözer yaptı.

Bozan Oratoryosu’nun tüm geliri Lefkoşa Türk Belediyesi “Kadın Sığınma Evi” yararına kullanılacak. 20 TL olan biletler, mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi’nden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan alınabilirken, kapıda da satılacak.