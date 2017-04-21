Bozan oratoryosu LTB Kadın Sığınma Evi yararına sahnelendi

LBT ve LBO’nun ortak yapımı “Bozan” oratoryosu dün gece YDÜ-AKM’de LTB Kadın Sığınma Evi yararına sunuldu.

Sanatçı Yaşar Ersoy’un yönettiği, Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı’nın müziklerini bestelediği, şefliğini Oskay Hoca ve koordinatörlüğünü Can Sözer’in yaptığı “Bozan” oratoryosunu sanatseverler tarafından bir kez daha ayakta alkışlandı.Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı Belediye Meclisi üyelerinin de izlediği etkinlikte sahne alan Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu üyesi müzisyen ve tiyatro sanatçıları yine seyircinin büyük beğenisini kazandı.

BAŞKAN HARMANCI: “CENAZE KALDIRAN DEĞİL, CİNAYETLERİ ÖNLEYEN BİR DEVLET”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Bozan Oratoryosu gibi eşsiz bir şaheseri sanatseverlerle buluşturduğu için şef Oskay Hoca’ya, Lefkoşa Belediye Orkestrası müzisyenlerine ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan emek koyan tüm sanatçılara teşekkür ederek Bozan Oratoryosu’nun CD’sinin de hazırlatıp ölümsüzleştirdiklerini kaydetti.

LTB Başkanı Harmancı, “Kasım 2016’dan itibaren LTB Kadın Sığınma Evi şiddete uğramış kadınlara ve çocuklarına hizmet vermektedir. LTB Sığınma Evi’nde şuanda 8 kadın, 10 çocuk var ve ülkenin farklı noktalarından sayısız müracaatlar almaktayız. Devlet ve toplum kadına karşı şidetti görsün, duysun ve önlem alsın. Daha bugün, daha dün sokak ortasında güpe gündüz gözler önünde iki kadın öldürüldü. Hiç mi yürekleri sızlamıyor bu insanların, hiç mi bu bıçak darbelerinden biraz da kendilerine hissetmiyorlar, nasıl bu cenazeleri kaldırıp da, nasıl bu cinayetleri önlemiyorlar? Usanmadık mı artık cenazemizi kaldıran siyasetcçlerden? Cenaze kaldırmak dışında bir şey yapmayanları değil de cinayetleri önlemek için çalışacak, çaba gösterecek kişilere toplumumuzun ihtiyacı vardır. Hangi televizyon kanallarının onlarca erkek egemen dizilerine bizleri kaç zaman daha tutsak edecekler?” dedi.

Başkan Harmancı konuşmasına, “LTB yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen toplumun tüm kesimleri ile iş birliği içerisinde ve yurttaşların da özverileri ve katkıları ile kadın sığınma evini oluşturdu. Olabilecek en iyi şekilde burada barınma, hukuki konularda destek, kadın ve çocuklara yönelik psikolojik destek, çocuklara kreş, etüd merkezi ayarlanması ve iş bulma da dahil bir çok konuda hizmet veriyor, ne mutlu ki bugün buraya geldiniz ve katkılarınızla LTB Kadın Sığınma Evi’nin daha iyi hizmet verebilmesine, sürdürülebilir olmasına bir kez daha ortak oldunuz” diyerek devam etti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sosyal devlet tanımının içinin boş olduğuna dikkat çeken LTB Başkanı Harmancı, sosyal hizmetlere bütçede ayırılan payın yetersizliğine gün gibi ortada iken devlet olanaklarının pervasızca kullanılmasını altını çizerek eleştirdi. LTB Başkanı Harmancı, “birileri zevk-i sefa yaşayacaki birileri ise her gün sokaklarda erkek egemen zihniyet yüzünden ölecek, öldürülecek ve devleti yönetenler bundan hiç rahatsızlık duymayacak, görmeyecek ,hareket etmeyecek. Bize cenaze kaldıranlar değil, cinayet önleyenler gerekiyor” dedi.

ERSOY: “BU ÇİÇEKLERİ ÖLEN İKİ KADIN İÇİN SAHNEYE BIRAKIYORUM”

Sanatçı Yaşar Ersoy ise Başkan Harmancı’nın söylediği her şeye yüreği ve aklıyla katıldığını ifade ederek bir kültür-sanat insanı olarak altına imzasını atmak istediğini kaydetti. Koordinatör olarak bu işte katkıları olan Can Sözer’e de teşekkür eden Ersoy, şairlerin müzikler eşliğinde her şeyi anlattığını vurguladı. Sevdanın ve kavganın nasıl yürüdüğünü anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Ersoy şef Oskay Hoca ile birlikte bu çiçekleri ölen iki kadına koymak istediğini belirterek çiçekleri sahneye bıraktı. Ersoy, “Alkışlarınız LTB Kadın Sığınma Evi ve ölen iki kadın için olsun” dedi.