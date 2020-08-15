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Bozcaada Belediyesi: Küçücük adamızda günde 10 bin kişiyi ağırlamaya çalışıyoruz!

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Bozcaada Belediyesi çevrenin kirletilmesi nedeniyle tatilcilere tepki gösterdi. Belediyenin açıklamasında "38 kilometrekarelik küçücük adamızda günde 10 bin kişiyi ağırlamaya çalışıyoruz.
Bozcaada Belediyesi: Küçücük adamızda günde 10 bin kişiyi ağırlamaya çalışıyoruz!

Bozcaada Belediyesi çevrenin kirletilmesi nedeniyle tatilcilere tepki gösterdi. Belediyenin açıklamasında "38 kilometrekarelik küçücük adamızda günde 10 bin kişiyi ağırlamaya çalışıyoruz. İnanın bu yük 18 kişilik belediye ekibi için çok zor. Sizlerin desteği olmadan altından kalmamız mümkün değil" dendi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Belediye, 18 kişilik kadrosuyla 10 bin kişiye hizmet vermeye çalışırken, tatilcilerin çöplerini öylece bıraktıkları görüldü.

Bozcaada Belediyesi, sosyal medya hesabında kirlenen sahillerin ve ada sokaklarının fotoğrafını paylaştı. Tatilcilere seslenen belediye, "38 kilometrekarelik küçücük adamızda günde 10 bin kişiyi ağırlamaya çalışıyoruz. İnanın bu yük 18 kişilik belediye ekibi için çok zor. Sizlerin desteği olmadan altından kalmamız mümkün değil. Lütfen çöplerinizi yere atmayınız, yerde gördüklerinizi denize uçmadan çöpe atınız. Sizler nasıl eviniz kirlendiğinde üzülüyorsanız, plajları, yolları, ormanları kirli görmek bizi üzüyor" ifadesini kullandı.

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