Bozdağ: Sarraf davası Türkiye'ye yönelik kumpastır

TC Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'deki Rıza Sarraf davasının Türkiye'ye yönelik bir kumpas olduğunu savundu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesiin ardından basın açıklaması yaptı.

Bozdağ gelen bir soru üzerine, ABD'de devam eden Rıza Sarraf davasının Türkiye'ye yönelik bir kumpas olduğunu söyledi. Bozdağ davaya ilişkin, "Siyasi bir davadır. Delillerin hiçbiri hukuki değil" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı davanın Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine zarar vermeyi hedeflediğini belirtti. Bozdağ, "Türkiye'ye karşı iftiralarda bulunmaya zorluyorlar. Bu delilleri nasıl elde ettiniz. Bunlar oluşturulmuş mu yoksa gerçek mi? Biz çok net söylüyoruz: Bu Türkiye'ye yönelik yeni bir kumpastır" şeklinde konuştu.

"ÜSTÜ ÖRTÜLMEMELİ"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO'da meydana gelen skandala ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ sadece Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alınmadığını tüm Türkiye'ye saygısızlık yapıldığını söyledi.

Bozdağ olayın NATO tarihindeki en büyük skandallardan biri olduğunu belirtti. NATO'dan gelen özürlerin olumlu karşılandığını ifade eden Başbakan Yardımcısı, olayın üstünün örtülmemesi gerektiğinin ve üst amirlerin de soruşturulması gerektiğine değindi.

Bozdağ, "Bu, NATO tarihinin en büyük skandallarından bir tanesidir. Kabul edilemez bir durumdur, açık bir had bilmezliktir. Bu işin üzerinin örtülmemesi, örttürülmemesi gerektiğini de çok net şekilde ifade ediyoruz" dedi.

İKİ YENİ KHK

Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nda yeni Kanun Hükmünde Kararname'nin değerlendirildiğini ve önümüzdeki günlerde iki yeni KHK'nın geleceğini söyledi. Bozdağ KHK'ların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

YERLİ SİLAH AÇIKLAMASI

Bekir Bozdağ, Rusya'dan s-400 alımına ilişkin ABD'den gelen iddiaları da değerlendirdi. Bozdağ, "Türkiye kendisini korumak için kendi savunma silahlarına sahip olmalı, Türkiye savunma sanayii konusunda dünyada söz sahibi ülkelerin arasına hızla giriyor.

22 Kasım'da Soçi'deki zirvede Suriye'deki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak. Türkiye, Suriye'de siyasi çözüm konularında her türlü desteği vermeye hazır. Suriye'de PKK, PYD ve YPG ile yapılacak herhangi bir işbirliğinin yanında Türkiye Cumhuriyeti devleti yoktur" dedi.

RAKKA'DA YPG-DAEŞ İŞBİRLİĞİ

Bozdağ, ABD'nin terör örgütleriyle işbirliği yaptığını ifade etti. Başbakan Yardımcısı, Rakka'daki DEAŞ-YPG işbirliğinin de ABD'nin bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi. Bekir Bozdağ, "Bu teröristler nereye gitti bunu ABD'ye sormak lazım" dedi.