Bozdağ: Zarrab davası siyasi kumpas

Türk Dışişleri, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya yönelik ABD'deki jüri kararını "içişlerine müdahale" olarak tanımlarken Başbakan Yardımcısı Bozdağ ise "Zarrab davası siyasi kumpastır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde tutuklu yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jüri tarafından 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunduğu kararı eleştirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Zarrab davasında mahkemenin siyasi bir yarar için kullanıldığını savundu.

Türk Dışişleri'nden Hakan Atilla davasına yönelik yapılan açıklamada, "ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde delillere dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi için ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlandığı" suçlamasında bulunuldu.

Bu nedenle mahkemenin ciddiyet ve güvenilirliğinin yol edildiği ifade edilirken, mahkeme kararının düzeltilmesinin temenni edildiği belirtildi.

"Kararın Türkiye açısından hukuki değeri yok"

ABD'deki jüri kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, "Zarrab davasının siyasi bir kumpas" olduğunu belirterek, kendileri için sürpriz olmadığını belirtti.

Bozdağ, "Jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez.Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır" dedi.

Halkbank: Taraf değiliz

Atilla Hakan hakkındaki jüri kararının açıklanmasının ardından Halkbank'dan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali bir karar bulunmamaktadır" denildi.

Hakan Atilla'nın devam eden yargı sürecinde jürinin karar vermesiyle ilk safhanın tamamlandığına ve Atilla davasının henüz sonlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır" denildi.

Davada Halkbank'ın taraf olmadığı belirtilirken, bankanın işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasının bundan sonra da kararlı şekilde süreceği ifade edildi.

6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu

Hakan Atilla, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, İran'a ambargoları düzenleyen Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtecilik, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyordu. Atilla kara para aklamak dışındaki tüm maddelerden suçlu bulundu.