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Bozdağ'dan ABD'ye tepki: "Türkiye'yi iknaya gelmeyin"

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Bozdağ'dan ABD'ye tepki: "Türkiye'yi iknaya gelmeyin"
Nevşehir'de AKP'nin Gençlik Kolları toplantısında konuşan Bozdağ "bazı ABD'li askerlerin de teröristlerle fotoğraf çektirdiğini ve bunu paylaştığına dikkati çekti ve bu paylaşımların Türkiye'ye aba altından sopa göstermek olduğunu" ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD yönetimine tepki göstererek "Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz donattığınız silah verdiğiniz lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin onlara verdiğinizi silahları toplayın bir daha vermeyin, 'Türkiye'ye karşı terörist eylem yapmayın' deyin." şeklinde konuştu.

Bozdağ "Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de değildir, yarın da olmayacaktır. Artık Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçin." dedi.

"Söze değil, yansımalara bakıyoruz"

Bozdağ, "terör örgütünün farklı isimlere büründürüldüğüne" işaret ederek, "tabelaların değişmesine rağmen terör unsurlarının kimler olduğunun bilindiğini" vurguladı.

Bekir Bozdağ, "Alem kör, herkes sersem değil. Biz her şeyi biliyoruz. Türkiye'ye verdiğiniz sözleri tutmadınız. Artık verdiğiniz sözleri yerine getirin. Fırat'ın batısına geçmeyecekti, Münbiç'te olmayacaktınız, silah vermeyecektiniz, vermeye devam ettiniz. 5 bin tır silah verdiniz. DEAŞ terör örgütüne kullanmadınız, Türkiye'ye karşı kullandınız, defalarca uyardık. Bu terör örgütünün koruma ve kollama içinde olunmamalıdır. "dedi.

"Artık biz Türkiye olarak söze değil yansımalarına bakıyoruz. Artık terör örgütlerinin bölgemizde güçlenmesi ve desteklenmesi uygulamasına son verilmelidir." diyen Başbakan yardımcısı "Silahlar derhal toplanmalı ve yeni silahlar verilmemelidir. Müttefikimiz olan ABD, askerli foto çektirip teröristleri sıvazlayan görüntülerden vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

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