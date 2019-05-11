Bozkurt işareti yapan siyasetçi partiden ihraç edildi

Belçika basının konuyla ilgili görüşlerine yer verdiği isim ise terör örgütü PKK yandaşlığıyla bilinen milletvekili Zuhal Demir oldu. Yasin Gül'ün partisinden ihraç edilmesi, Almanya ve Belçika basınında geniş yankı uyandırdı.

Türk kökenli milletvekili adayı Yasin Gül’ün iki yıl önce Bozkurt işareti yaptığı bir videonun yayımlanması Belçika’da olay oldu. BBC Türkçe’nin haberine göre, 2017 yılında çekilen videoda Yasin Gül, "Dünyada Türk'ün bayrağı her yerde dalgalanıncaya kadar bu davada mücadelemiz devam edecek" diyerek, "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını çalıyor. Yasin Gül ve beraberindekiler Bozkurt işareti yaparak şarkı söylüyor.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından CD & V’den yapılan açıklamada, bu görüntülerin kendileri için tam bir sürpriz olduğu belirtilerek, Gül'ün davranışının, "ilke ve değerlerine aykırı olduğu" açıklandı.