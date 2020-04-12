Bozkurt: MTG sahada şampiyon olacak

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, ligin iptal edilmesi yönünde algı yönetmek isteyenler olduğunu belirterek, “MTG 12 puan farkla lider. Sahada şampiyon olmaktan başka da hesabımız yok” dedi.

Bazı spor sitelerinde “lig iptal edilsin” yönünde algı yürütüldüğüne dikkat çeken Bozkurt, “Bugünlerde futbol konuşmuyorsak, halkımızın içinden geçtiği zor döneme duyduğumuz saygıdandır” dedi.

Bozkurt, Mağusa Türk Gücü’nün geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da sahada ve bileğinin hakkı ile şampiyon olacağını söyledi.

Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Belli ki bu zor günleri fırsat bilerek, küçük hesap peşinde olanlar var.

Şampiyonluk Ya da ligden düşme olmasın isteyenler var.

Biz, sürecin başından beridir aynı noktada durduk. MTG olarak, zor günleri geride bırakacak halkımızın futbol ile sosyalleşmesi en büyük isteğimiz ve buna katkı koymak istiyoruz.

Ligin bitimine az bir zaman kalmış, 3-4 maçta şampiyonluğunu ilan edecek bir takımız.

MTG’nin hakkını ne sahada ne de masa başı oyunlarda kimseye yedirecek değiliz.

Bu konuda, net olarak KTFF’nun liglerin başlaması için vereceği kararı bekliyoruz. Şanlı, tertemiz tarihimize bir şampiyonluk daha ekleyeceğiz.

Ama, şimdi futbol konuşma zamanı değil. Yönetim olarak, halkımızın ihtiyaçlarına, Mağusa ve ülkemizin bu virüs ile mücadelesine odaklandık.

Tek arzumuz bu süreç bir an önce bitsin ve sahaya dönelim. Bunun dışında saha dışı bir kurgu yapmak isteyenler varsa da en ağır şekilde karşılık vereceğimizden kimse şüphe etmesin. Sahada, futbol oynayarak şampiyon olmak istiyoruz. Ligin hemen tescil edilmesini ve şampiyon ilan edilmeyi istemeyi adil bulmadığımız gibi, iptali de uygun bulmayız.”