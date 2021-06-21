Bozkurt,Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılış yaptı

Kazak sanatçı Orazbek Yesenbayev’ın 40 eserinden oluşan “Hayatın Gerçekleri” isimli kişisel sergi, eski bakanlardan, gazeteci-yazar İsmail Bozkurt tarafından Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Açılışa, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da katıldı.

Kazak ressam Orazbek Yesenbayev’ın yağlı boya tekniği ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 40 eseri bir araya getiren “Hayatın Gerçekleri” sergisi 9 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacak.

Halil Günsel Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreninde Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kazak ressam Orazbek Yesenbayev ve eski bakanlardan, gazeteci-yazar İsmail Bozkurt da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesilerek eserler ziyarete açıldı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Yakın Doğu Oluşumu olarak bizlerin en önemli misyonlarından biri sanatı ve müzeciliği Kıbrıs Türk toplumu ile buluşturmaktır.”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, konuşmasına “Hayatın Gerçekleri” sergisini Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kapmüsü Güzel Sanatlar Galeresi’nde sanat sevdalılarıyla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek başladı.

Yakın Doğu Oluşumunun, sanat eserlerini koruma, üst düzey mekansal tasarımlar gerçekleştirme ve özellikle çok yetkin müzeler oluşturmada öncülük yaptığının altını çizen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Yakın Doğu Oluşumu olarak bizlerin en önemli misyonlarından biri sanatı ve müzeciliği Kıbrıs Türk toplumu ile buluşturmaktır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Oluşumunun kuruculuğunu yaptığı kütüphaneleri de birer kültür yuvası olarak gördüklerini söyleyerek, “Kuruluşunu yaptığımız müzelerle sanatı, kütüphanelerle de kültürü toplumumuzun öz değerlerinden beslenerek, yine toplumla buluşturmak için çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. Özkul, Lefkoşa ve Girne’de yer alan Büyük Kütüphanelere, Yeniboğaziçi’nde bir üçüncüsünü ekleyeceklerini söyledi. Kitap dizilimi devam eden Yeniboğaziçi Kütüphanesi’nin yakın bir zamanda açılacağını söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Ülkemizin önemli siyaset ve kültür adamlarından Sayın İsmail Bozkurt’un Yeniboğaziçi Kütüphanesi’ne armağan ettiği 30 bin kitabı, kendi adıyla oluşturulacak özel bir bölümde okuyucular ve araştırmacılarla buluşturacağız. Sayın Bozkurt’a bu değerli katkısı için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

Orazbek Yesenbayev: “Benim eserlerim, benim hikayemdir. Eserlerin aracılığıyla seyirciyle sohbet ediyorum.”

“Hayatın Gerçekleri” adlı kişisel sergisinin açılışında konuşan Kazak sanatçı Orazbek Yesenbayev ise “Benim eserlerim, benim hikayemdir. Eserlerin aracılığıyla seyirciyle sohbet ediyorum. Bir ressam olarak bunu sözle anlatmak biraz zor geliyor. Fikirlerimi resimlerimde anlatmak çok daha kolay benim için” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı eserlerden oluşan beşinci kişisel sergisinin açılmasından duyduğu mutluluğu da dile getiren Yesenbayev, “Eserlerimi hazırlarken değişik malzemeler ve teknikler kullandım. Bu sergiler bize kendimizi ifade etmek ve yeni bir deneyim yaşamak için çok güzel bir fırsat verdi. Bu fırsat için sayın Suat Günsel’e ve ailesine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

İsmail Bozkurt: “KKTC’ye bir modern sanat müzesi kazandırmak 35-40 yıldır kamunun gündemindeydi. Ancak maalesef sonuçlandırılamadı. Bu noktada Yakın Doğu Oluşumunun müze kurma kararını, hızlı ve kararlı bir şekilde hayata geçirmesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni kurması ülkemiz için çok değerli ve takdire şayandır.”

Konuşmasına, “Böyle değerli bir serginin açılışını yapmam için beni davet eden ve onurlandıran Sayın Suat Günsel’e ve Yakın Doğu Oluşumuna teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle başlayan İsmail Bozkurt, “Bir Yeniboğaziçili olarak ikinci bir teşekkürü de okulları, kültür merkezi, sergi salonları, kütüphanesi ve hastanesi ile çevresine değer katan böylesine bir kampüsü Yeniboğaziçi’ne kazandırdıkları için etmeyi boynumun borcu olarak görüyorum” dedi. 30 bin kitabını Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’ye armağan eden İsmail Bozkurt, “Yakın Doğu Oluşumunun Yeniboğaziçi’ne kazandırdığı bu kültür yuvasına katkıda bulunabilmek benim için büyük bir mutluluk” ifadesini kullandı.

Sanatın toplumlara ve insanlığa kattığı değere vurgu yapan Bozkurt, sanatın insanları mutlu eden, toplum hafızası yaratan, sınır ve kısıtlama tanımayan çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Siyaseten tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sanat aracılığı ile bütün kısıtlamaları aşıp sesini dünyaya duyurabileceğini söyleyen Bozkurt, bu yönüyle ülkede yapılan sanatsal üretimin ve müzeciliğin büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. İsmail Bozkurt, “Sanat ne sınır tanır, ne dağ tanır, ne okyanus tanır” ifadesini kullandı.

KKTC Kurucu Meclisinde milletvekili olarak bulunan ve 1985'te Turizm ve Kültür Bakanı olarak da görev yapan İsmail Bozkurt, “KKTC’ye bir modern sanat müzesi kazandırmak, çalışmalarının içerisinde de yer almış biri olarak söylüyorum, 35-40 yıldır kamunun gündemindeydi. Ancak maalesef sonuçlandırılamadı. Bu noktada Yakın Doğu Oluşumunun aldığı müze kurma kararını, hızlı ve kararlı bir şekilde hayata geçirmesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni kurması ülkemiz için çok değerli ve takdire şayandır” ifadesini kullandı.