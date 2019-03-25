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Bozulan aracını otoyolun kenarına çeken sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu (Video)

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Çin'in Zhejiang bölgesinde şarjı biten elektirikli otomobilini yolun kenarına çeken sürücü, ölümden son anda kurtuldu.
Bozulan aracını otoyolun kenarına çeken sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu (Video)

Genç sürücü bariyerlerin öteki tarafında geçtikten saniyeler sonra aracının üzerinen bir kamyon geçti.

Daily Mail'in aktardığına göre, olay, Çin'in Shanghai-Kunming Ekspres Yolu'nda yaşandı.

 

18 yaşındaki sürücü, şehirde gezmek için elektirikli bir otomobil kiraladı ancak aracın şarjı bitince yol kenararına çekti.

Yardım istemek için polisi arayan sürücüye polis, araçtan inmesi ve bariyerlerin öteki tarafına geçmesini söyledi.

Genç sürücü, polisin uyarısını dikkata alıp bariyerlerden atlamıştı ki saniyeler sonra kenara çektiği aracının üzerinden oldukça hızlı bir şekilde giden kamyon geçti.

 

Olay güvenlik kameralarına yansırken, polis kamyon sürücüsünün 7 saattir hiç mola vermeden yolda olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sürücünün hayatta kalmasının 'büyük bir şans' olduğunu belirten polis, kamyon şoförü hakkında işlem başlatılacağını açıkladı.

Otomobil sürücüsünün ehliyetinin olduğu ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

 

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