  • BIST 2.647,59
  • Altın 1017.328
  • Dolar 17.9334
  • Euro 18.2258
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

BP yılın ikinci çeyreğinde son 14 yılın en yüksek kârını açıkladı

» »
Dünyada enerji fiyatları hızla artarken, İngiltere merkezli enerji devi BP yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 8,5 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı.
BP yılın ikinci çeyreğinde son 14 yılın en yüksek kârını açıkladı

Şirket böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla kârını üçe katlamış oldu. BP’nin 6 aylık kârı 14,6 milyar dolara çıktı.

BP böylece hem 14 yıllık kâr rekorunu kırdı hem de kuruluşundan bu yana en yüksek ikinci kâr oranına ulaştı.

BP'nin Genel Müdürü Bernard Looney, geçen yıl enerji sektörünün “bir para makinası” olduğunu söylemişti.

Bu yıl enerji piyasasında çok büyük bir değişim yaşanmasına rağmen BP, hissedarlarına yaptığı ödemeyi yüzde 10 oranında artıracağını ve daha önce sattığı hisselerini geri alacağını duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşırı sıcaklarda nelere dikkat edilmeli?30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:46
  • Sıcaklarda iyi uykunun püf noktaları30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:55
  • Araştırma: Ev işleri demanstan koruyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:25
  • 1-7 Ağustos haftası burçları neler bekliyor?30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:13
  • Güneşten korunmak için hangi önlemleri almalıyız?29 Temmuz 2022 Cuma 12:41
  • Dünya en kısa gün rekorunu kırdı ve yıkıcı etkileri olabilir29 Temmuz 2022 Cuma 10:30
  • Dünyanın "en kısa gün" rekoru kırıldı29 Temmuz 2022 Cuma 00:14
  • Dünya’nın limiti aşıldı: Yarından itibaren gelecek yıldan tüketilecek28 Temmuz 2022 Perşembe 21:01
  • Uzmanlar uyardı… Disney+ aboneliği dolandırıcılarına dikkat28 Temmuz 2022 Perşembe 17:45
  • Köpekler hakkındaki ilginç araştırma… Niyetinizi anlıyorlar…27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti