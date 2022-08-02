BP yılın ikinci çeyreğinde son 14 yılın en yüksek kârını açıkladı

Dünyada enerji fiyatları hızla artarken, İngiltere merkezli enerji devi BP yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 8,5 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı.

Şirket böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla kârını üçe katlamış oldu. BP’nin 6 aylık kârı 14,6 milyar dolara çıktı.

BP böylece hem 14 yıllık kâr rekorunu kırdı hem de kuruluşundan bu yana en yüksek ikinci kâr oranına ulaştı.

BP'nin Genel Müdürü Bernard Looney, geçen yıl enerji sektörünün “bir para makinası” olduğunu söylemişti.

Bu yıl enerji piyasasında çok büyük bir değişim yaşanmasına rağmen BP, hissedarlarına yaptığı ödemeyi yüzde 10 oranında artıracağını ve daha önce sattığı hisselerini geri alacağını duyurdu.