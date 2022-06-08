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Brad Pitt: Angelina Jolie şarap bağını satarak bana zarar vermek istedi

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Angelina Jolie, 2016 yılında Brad Pitt'ten boşanma davası açmıştı.
Brad Pitt: Angelina Jolie şarap bağını satarak bana zarar vermek istedi

Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'nin ortak sahibi oldukları şarap bağındaki hisselerini Rus bir oligarka satarak kendisine zarar vermeye çalıştığını ileri sürdü.

Pitt, Fransa'da 2008 yılında aldıkları şarap bağında bulunan hisselerini sattığı için Angelina Jolie'ye dava açmıştı.

Mahkemeye sunulan resmi belgelere göre, Jolie'nin hisselerini Rus bir oligarka satma kararının Pitt'i "zehirli ilişkiler ağı içindeki kötü niyetli bir yabancıyla" ortaklık kurmak zorunda bıraktığı savunuldu.

Angelina Jolie konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Pitt-Jolie çifti, 2008 yılında Fransa'nın güneyindeki bir şarap bağını satın almış, altı yıl sonra da düğünlerini burada gerçekleştirmişlerdi.

Pitt, bu bağdaki hisselerini birbirlerinden habersiz satmayacakları konusunda çiftin kendi aralarında bir anlaşmanın olduğunu belirtti.

'Hiçbir katkısı yoktu'

PA haber ajansının ele geçirdiği resmi belgelere göre, Jolie hisselerini Rus oligark Yuri Shefler'in denetimindeki Lüksemburg merkezli bir cin üreticisi firmaya sattı ve bu satıştan Pitt'in haberi yoktu.

Pitt'in açtığı davada sözkonusu satışın ardından ünlü oyuncunun dikkatle inşa ettiği şarap yetiştiriciliği işinin saldırgan bir biçimde elinden alındığı öne sürülüyor.

Pitt'in avukatları, kendisinin yönetiminde mültimilyon dolarlık uluslararası bir başarı hikayesine dönen şarap yetiştiriciliği işine Angelina Jolie'nin ise hiçbir katkısının olmadığını savunuyor.

Belgelerde "Angelina Jolie bu satışla Brad Pitt'e zarar vermeye çalışmıştır. Jolie, Shefler ve ortaklarının Pitt'in inşa ettiği şarap yetiştiriciliği işinin denetimini ellerine geçireceklerini biliyordu ve Pitt'in Miraval'deki yatırımlarını baltalamak istedi," ifadeleri kullanılıyor.

Jolie-Pitt çifti Miraval'deki şarap bağını ve evi 25 milyon euroya satın almışlardı.

Bu tutarın yüzde 60'ını Pitt, yüzde 40'ını da Jolie ödemişti.

Angelina Jolie, 2016 yılında Brad Pitt'ten boşanma davası açmıştı.

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