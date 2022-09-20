  • BIST 3.263,47
  • Altın 984.601
  • Dolar 18.2996
  • Euro 18.3691
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Brad Pitt heykeltraş oldu

»
Hollywood’un ünlü ismi ABD’li oyuncu Brad Pitt, oyunculuk kariyerinin yanı sıra heykeltraş kimliğiyle ilk defa sanat eserlerini görücüye çıkardı.
Brad Pitt heykeltraş oldu

Son dönemde Suikast Treni adlı yapımla gündeme gelen Amerikalı ünlü oyuncu Brad Pitt, heykeltraş oldu

Brad Pitt heykeltraş oldu - 2

 

Finlandiya’daki Sara Hildén Sanat Müzesi’nde ilk eserlerini görücüye çıkaran Pitt, oyuncu kimliğinin yanına heykeltraşlığı ekledi.

Brad Pitt heykeltraş oldu - 3

ESERLERİ MÜZEDE SERGİLENECEK

 

Yıldızın eserleri, Avusturalyalı müzisyen Nick Cave ve sanatçı Thomas Houseago’nun da eserlerinin de bulunduğu ‘We’ adlı sergide ziyarete açılacak.

Brad Pitt heykeltraş oldu - 4

 

Pitt’in hazırladığı 9 eser, 15 Ocak 2023 tarihine kadar müzede sergilenecek

Brad Pitt heykeltraş oldu - 5

HOBİ OLARAK BAŞLADI

 

Oyuncunun 2017 yılında Angelina Jolie ayrılığı sonrası heykeltraşlığa merak saldığı biliniyor.

Brad Pitt heykeltraş oldu - 6

ŞARAPHANESİ DAVASI DEVAM EDİYOR

 

Öte yanda, Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek 250 milyon dolarlık dava açmıştı. 

Page Six’in haberine göre, dava nedeni olarak Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiği öne sürüldü. Ayrıca, Pitt’in boşanma ve velayet davasından dolayı Jolie’den öç almak istediği ve Jolie’nin şaraphane yatırımından tek kuruş kazanmamasından emin olmak istediği belirtildi.

Brad Pitt heykeltraş oldu - 7

 

Paylaşılan bilgilere göre, çift şaraphanenin hisselerini yarı yarıya bölüşmüştü ancak Jolie’nin finansal kaynaklarının çoğunun şaraphaneye bağlı olduğu belirtildi.

Boşanmanın ardından Pitt ve ortaklarının şaraphaneden elde edilen geliri ‘boş projelerde’ harcadığı öne sürüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 23. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Bursa konseri başarıyla tamamlandı17 Eylül 2022 Cumartesi 09:55
  • Satranç turnuvasında seks oyuncağı tartışması büyüyor16 Eylül 2022 Cuma 23:48
  • TikTok fenomeni sütyen yıkama sıklığını paylaşınca kullanıcılar birbirine girdi16 Eylül 2022 Cuma 22:29
  • Kim Kardashian’ın eski sevgilisi: ‘Seks kasetlerinden hangisini yayınlayacağımıza annesiyle karar verdik’13 Eylül 2022 Salı 21:58
  • 2022 Emmy Ödülleri'ne HBO ve Apple TV+ yapımları damga vurdu13 Eylül 2022 Salı 19:06
  • İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi13 Eylül 2022 Salı 14:52
  • Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi13 Eylül 2022 Salı 12:10
  • 2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu13 Eylül 2022 Salı 10:30
  • Tatlısu Harnup Festival Alanı Doldu Taştı12 Eylül 2022 Pazartesi 15:14
  • Kris Jenner yalan makinesinde: ‘Kızımın seks kasetini ben yaymadım’11 Eylül 2022 Pazar 21:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti