Brad Pitt ve Angelina Jolie mahkemelik oldu: Dava konusu evlendikleri üzüm bağı

Pitt ve Jolie 10 yıllık beraberliğin ardından 2014’te evlenmişti. Altı çocuğu bulunan, dünya basının ‘Brangelina’ diye adlandırdığı çift 2008’de Fransa’nın güneyindeki ‘Chateau Miraval’i 25 milyon avroya satın almış ve altı yıl sonra orada evlenmişti. Jolie, 2016’da boşanma davası açmıştı. Pitt, geçen yıl mayıs ayında, Jolie’ye açtığı velayet davasını kazanmış, hakim ortak velayet kararı almıştı.

Jolie kendi hissesini, merkezi Lüksemburg’daki, Rus iş adamı Yuri Shefler’e ait bir içecek firmasına sattı.

Boşanırken buradaki paylarını birbirlerinin onayını almadan satmama konusunda anlaştıklarını belirten Pitt’in avukatı dava dilekçesini dün ABD’nin Los Angeles kentindeki mahkemeye sundu.

Dilekçede Jolie’nin, Pitt’in kendisini oraya adadığını bildiği halde, onun Miraval’deki yatırımını değersizleştirmek amacıyla hissesini sattığı belirtildi. Pitt’in dünyanın en kaliteli roze şaraplarından birinin üretildiği bağın kazancının artması için çok çaba sarf ettiği, Shefler ve ortaklarının kontrolü ele geçirmek isteyeceğini Jolie’nin bildiği vurgulandı. Jolie’nin Ocak 2021’de yazılı olarak hissesini Shefler’e satma kararı aldığını bildirdiği ancak bunun Pitt tarafından onaylanmadığı aktarıldı.

Pitt’in avukatı, Jolie’nin müvekkiline zarar vermek amacıyla böyle bir adım attığını savundu.