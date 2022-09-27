  • BIST 3.265,64
  • Altın 968.626
  • Dolar 18.4886
  • Euro 17.7228
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Brad Pitt ve Emily Ratajkowski “sevgili olmak üzereler”

»
Oscar ödüllü aktör Brad Pitt (58) ve süper model Emily Ratajkowski'nin (31) sık sık bir arada vakit geçirdikleri iddia ediliyor.
Brad Pitt ve Emily Ratajkowski “sevgili olmak üzereler”

İkisi de eşlerinden ayrılan ünlü isimlerin görüştükleri ama henüz resmi olarak “sevgili olmadıkları” iddia edildi. Pitt ve Ratajkowski’nin 2020 Vanity Fair Oscar Partisi'nde tanıştıkları söyleniyor.

Ağustos ayında OK dergisi Pitt’in Ratajkowski’ye yaklaştığını iddia ederek, “Ona çıkma teklif etti ve Emily ‘evet’ dedi. Her zaman Brad’in sevimli olduğunu düşünmüştü ve ona göre, kaybedecek neyi vardı ki?” diye yazmıştı.

depophotos_17323154-440x660.jpg

Emily Ratajkowski…

İKİSİ DE YORUM YAPMADI

Pitt, 2014-2019 yılları arasında Angelina Jolie ile evli kalırken Ratajkowski de bebeğinin babası Sebastian Bear-McClard’a kısa süre önce “aldatıldığı” iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Yeni ilişki haberine taraflar henüz yorum yapmazken hayranları kısa süre içerisinde ilişkilerini açıklayacakları haberini bekliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşcinsel romantik komedi “Bros” Orta Doğu ülkelerinde yasaklandı24 Eylül 2022 Cumartesi 22:36
  • Drew Barrymore seks itirafıyla gündem oldu23 Eylül 2022 Cuma 00:19
  • Angelina Jolie Pakistan’dan dünyaya seslendi22 Eylül 2022 Perşembe 22:02
  • “House of Dragon” bölüm başı 29 milyon izleyiciyle yeni bir rekor kırdı21 Eylül 2022 Çarşamba 21:23
  • Yazar Gürkan Uluçhan’dan Yaratıcı Yazarlık Atölyesi21 Eylül 2022 Çarşamba 15:59
  • Woody Allen emeklilik haberlerini yalanladı20 Eylül 2022 Salı 13:40
  • Ünlü sanatçıdan üzen haber!20 Eylül 2022 Salı 12:06
  • Woody Allen emeklilik haberlerini yalanladı20 Eylül 2022 Salı 10:50
  • Brad Pitt heykeltraş oldu20 Eylül 2022 Salı 10:29
  • Keanu Reeves Constantine filmi için yeniden kamera karşısına geçiyor19 Eylül 2022 Pazartesi 22:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti