Brad Pitt ve Emily Ratajkowski “sevgili olmak üzereler”

Oscar ödüllü aktör Brad Pitt (58) ve süper model Emily Ratajkowski'nin (31) sık sık bir arada vakit geçirdikleri iddia ediliyor.

İkisi de eşlerinden ayrılan ünlü isimlerin görüştükleri ama henüz resmi olarak “sevgili olmadıkları” iddia edildi. Pitt ve Ratajkowski’nin 2020 Vanity Fair Oscar Partisi'nde tanıştıkları söyleniyor.

Ağustos ayında OK dergisi Pitt’in Ratajkowski’ye yaklaştığını iddia ederek, “Ona çıkma teklif etti ve Emily ‘evet’ dedi. Her zaman Brad’in sevimli olduğunu düşünmüştü ve ona göre, kaybedecek neyi vardı ki?” diye yazmıştı.

Emily Ratajkowski…

İKİSİ DE YORUM YAPMADI

Pitt, 2014-2019 yılları arasında Angelina Jolie ile evli kalırken Ratajkowski de bebeğinin babası Sebastian Bear-McClard’a kısa süre önce “aldatıldığı” iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Yeni ilişki haberine taraflar henüz yorum yapmazken hayranları kısa süre içerisinde ilişkilerini açıklayacakları haberini bekliyor.