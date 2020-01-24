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Brad Pitt'ten yıllar sonra gelen Matrix itirafı: Kırmızı hapı seçtim

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Brad Pitt'ten yıllar sonra gelen Matrix itirafı: Kırmızı hapı seçtim
Brad Pitt'ten yıllar sonra gelen Matrix itirafı: Kırmızı hapı seçtim

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yıllar sonra bir itirafta bulunarak Matrix serisinde rol alması için yapılan teklifi reddettiğini söyledi.

ABD’de gerçekleştirilen 35. Santa Barbara Uluslararası Film Festivali’ne katılan Brad Pitt, yıllar önce Matrix’te oynaması için teklif aldığını ancak bunu reddettiğini açıkladı.

Pitt, hangi rol olduğu konusunda ayrıntı vermese de daha önce çıkan haberlere işaret edenler bu rolün Keanu Reeves tarafından canlandırılan Neo olduğunu savundu.Rolün ‘kendisine ait olduğunu hiçbir zaman düşünmediğini’ söyleyen Pitt, “Başkasının rolüydü ve gidip oynadı. Gerçekten buna inanıyorum” dedi.

Filme bir gönderme yapan 56 yaşındaki oyuncu, “The Matrix’i geri çevirdim. Kırmızı hapı seçtim” ifadelerini kullandı. Pitt ayrıca, ‘geri çevirdiği muhteşem filmler hakkında yapılacak konuşmanın birkaç gün süreceğini’ de söyledi.

Matrix’in yapımcılarından olan Lorenzo di Bonaventura, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Neo rolü için Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio gibi isimlerin de o dönemde gündemlerinde olduğunu söylemişti. Rol ayrıca Will Smith’e de teklif edilmiş, Smith reddettiği için ‘çok da gurur duymadığını’ açıklamıştı.

Quentin Tarantino imzalı ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ filmiyle ödül sezonuna hızlı bir giriş yapan Brad Pitt’in oyuncu olarak ilk Oscar’ını alması bekleniyor.

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