BRAVO!! BRAVO!! BRAVO!!!

EL-SEN Maliyenin elektriğini kesti, KIB-TEK yasa dışı olarak tekrar bağlattı

KIB-TEK’in özelleştirme senaryosunun özeti bu işte.

Hatta K.K.T.C’ nin özeti bu.

Birileri doğruyu yapar ama ne yazık ki, siyasiler ve mevki sahipleri anında

yapılan doğruları bozar.

Çünkü amaç belli, K.K.T.C’yi ekonomik olarak Türkiye’ye bağımlı hale

getirmek.

Oysa KIB-TEK yıllardır EL-SEN’in bu gün yaptığını yapmış olsaydı, hatta

sadece maliyenin değil, tahsilat yapamadığı otellerin, kumarhanelerin,

belediyelerin v.s elektriğini kesseydi bu gün ne özelleştirilmesinden söz

edilebilirdi ne de halk kurum çalışanlarını suçlayabilirdi.

Bırakın kurum çalışanlarını suçlamayı, halk kurumun yanında yer alırdı.

Örneğin zamanında Cratos Otel’in elektrik borcu 9 Milyon TL ye ulaşana

kadar beklenmeyip elektriği kesilseydi, hadi kesilmedi, o dönemin hükümeti

tarafından borcun silinmesine izin vermeseydi, halkı bu konuda bilgilendirip ,

yanına alarak eylem yapsaydı bu gün Yakın Doğu Üniversitesi, emsal göstererek

“benim de 5 Trilyon 800 Milyon TL elektrik borcumu silin” diyebilir miydi?

“Elektrik kurumu özelleştirilsin” denecek zemin doğar mıydı?

Gerçi KIB-TEK ile ilgili “özelleştirme” hükmü çoktan verilmişti ve EL-SEN’in

eski yöneticileri de büyük emek vererek sorun çözmeye çalıştılar.

Günlerce AKSA’ya verilen alım garantisinin ne kadar yanlış olduğunu

anlatmaya çalıştılar.

Kuruma ait çalışır durumdaki santrallerin sırf AKSA dan elektrik almak için

nasıl devre dışı bırakıldığını anlattılar.

UBP hükümetleri döneminde imzalanan ve KIB-TEK’i zarar uğratan “alım

garantisi sözleşmesinin” CTP döneminde tekrardan yenilendiğini anlattılar.

Hem de CTP hükümeti alım oranını %50ler den % 70lere çıkararak tekrardan

imzaladı bu sözleşmeyi.

Otellerden, kamu kurumlarından kullandıkları elektriğin bedelini alamadıklarını

ve alınamayan bu paraların, halkın faturasına yansıtıldığını anlattılar.

Ancak tüm açıklamalarını teknik bir dille yaptıkları için kendilerini yeterince

anlatamadılar.

Bırakın kendilerini anlatmayı, sanki sorun çalışanların maaşlarıymış gibi suçlu

bile ilan edildiler.

Oysa bir çalışan ne kadar maaş alabilirdi ki?

Tüm elektrik kurumunda çalışanların maaşları hesaplansa acaba Cratos Otel’in

elektrik borcu olan 9 Milyon TL nin ya da YDÜ’nün borcu olan 5 Trilyon 800

Milyon TL nin kaçta kaçı eder.

Maliyenin borcunu hesaba katmıyorum, diğer otellerin, kumarhanelerin v.s

borcunu söylemiyorum daha.

Demek ki neymiş?

Sorun çalışanların maaşı değilmiş.

Hesap ortada.

Gerçi çalışanların maaşlarının gündem yapılması maksatlı gündem değiştirme

operasyonuydu.

Gündem değiştirilerek hem silinen borçlar gizleniyordu, hem de öteden beri

kafaya konmuş olan özelleştirmenin yolu yapılıyordu ama o dönem halk bunu

görmek istememişti.

Artık kral çıplak.

Her şey net olarak ortada.

EL-SEN’in şimdiki yöneticileri artık borçların %90 oranında tahsil edildiğini

söylüyor.

KIB-TEK ‘in 4lü koalisyon dönemindeki mütevelli heyeti de yaptıkları

projelerle KIB-TEK’in AKSA’ya ihtiyaç duymadan ülkenin elektriğini

karşılayabilecek üretim yapabileceğini açıklamıştı.

Demek ki asıl sorun siyasilerde ve hükümetlerde.

KIB-TEK doğru bir politika ile yönetilirse kendi ülkesine yetecek elektriği daha

ucuza üretebilir.

EL-SEN’ de bunu söylüyor zaten.

“Biz kendi kendimize yeteriz” diyor.

“Halkın öz varlığı olan kurumumuzu Türkiye’deki özel sermayeye yem

etmeyiz” diyor.

“Sorun maddi ise o zaman borcu olanların elektriğini keseriz” diyor.

Ben de hem haklı hem de etkili bu mücadeleyi alkışlayıp,

BRAVO diyorum.

İlk kez doğru ve etkili bir yöntem seçilmiştir.

Güzel bir mücadele şekli.

Ancak hiçbir mücadele halksız başarıya ulaşmaz.

O yüzden halk için verilen bu onurlu mücadelede halkın da çalışanların yanında

olacağını umuyorum.

Zira, bu mücadele sadece elektrik mücadelesi değildir.

Halkın elinde kalan son kalenin düşürülmesine engel olma mücadelesidir.

Var olma ya da yok olma mücadelesidir.

Bu mücadele hepimizin mücadelesi.

O yüzden herkesi, birlikte mücadele etmeye çağırıyorum.

Ve bu mücadeleyi veren tüm emekçileri saygıyla selamlıyorum.