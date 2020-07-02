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'Breaking Bad' dizisi gerçek oldu: Uyuşturucu satan Fen Bilgisi öğretmeni yakalandı

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'Breaking Bad' dizisi gerçek oldu: Uyuşturucu satan Fen Bilgisi öğretmeni yakalandı
'Breaking Bad' dizisi gerçek oldu: Uyuşturucu satan Fen Bilgisi öğretmeni yakalandı

Marmaris'te, Fen Bilgisi öğretmeni Sertuğ Zeki Bestel (34) uyuşturucu ticareti yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Bestel, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, özel ders veren Fen Bilgisi Öğretmeni Sertuğ Zeki Bestel'in uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları Bestel'in, dün saat 23.30 sıralarında, Tepe Mahallesi'ndeki Kapalı Çarşı'ya girdiğini belirledi. Çarşıya düzenlenen operasyonda Bestel, bir kişiye uyuşturucu satmak için pazarlık yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında, bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu haplar bulundu.

Çalıştığı özel okuldan kovulmuş

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne getirilen öğretmen Bestel'in geçen yıl çalıştığı özel okuldan, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla kovulduğu ve öğrencilere evlerinde özel ders verdiği ortaya çıktı. İfadesinde, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Bestel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün saat 17.00'de adliyeye sevk edildi. Bestel, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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