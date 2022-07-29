Brent petrol bu hafta yüzde 3'ü aşan kazanç sağladı

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Petrol, yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişelerine karşı sıkılaşan arz piyasasına yönelik fiyatlamaların etkisiyle bu haftayı primle kapatmaya hazırlanıyor.

ABD ham petrolü haftanın son işlem gününde 97 dolara yakın işlem görürken, Brent petrol de 107 doların hemen altında.

Bu hafta ABD ham petrolü yüzde 2'yi, Brent petrol ise yüzde 3'ü aşan kazanç sağladı.

Shell İcra Kurulu Başkanı Ben Van Beurden Perşembe günü, şirketin ikinci çeyrekte rekor kâr açıklamasının ardından, sıkı arz talep üzerindeki risklerin daha ağır bastığı için fiyatların düşmekten çok yükselme olasılığının olduğunu söyledi.

Petrol, Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından elde ettiği kazanımların çoğundan vazgeçmiş olsa da, ABD’de bu yıl hala neredeyse yüzde 30 arttı. Enerji fiyatlarındaki artış, Shell ve TotalEnergies SE için rekor ikinci çeyrek kazançlarını destekledi ve diğer süper büyüklerin takip etmesi de muhtemel.

SPI Asset Management'ın Yönetici Ortağı Stephen Innes, “Küresel ekonomi yavaşlarken, piyasa durgunluk riskleri ile talep yıkımı arasındaki dengeyi, temelde yetersiz tedarik edilmeye karşı tartıyor” dedi. Innes “Arzdaki potansiyel eksiklik, ileride daha yüksek fiyatlara işaret ediyor”diye ekledi.

GELECEK HAFTA DİKKATLER OPEC+'DA OLACAK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, gelecek haftaki toplantıda ABD'nin daha fazla arz talebine rağmen Eylül ayı için petrol arzını sabit tutmayı değerlendirecek.

Reuters'a konuşan sekiz OPEC+ kaynağının verdiği bilgiye göre, 3 Ağustos'taki toplantıda hafif bir arz artışı yapılması da görüşülebilir.

OPEC+ geçen ayki toplantısında Temmuz ve Ağustos ayı için daha önce açıkladıkları günlük 648,000 varillik üretim artışı hedeflerini değiştirmeden uygulamayı kararlaştırmıştı.