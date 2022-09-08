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Brent Petrol çakıldı!

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Brent petrol kaç dolar?
Brent Petrol çakıldı!

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,94 dolardan işlem görüyor.

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