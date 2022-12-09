Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (09 Aralık 2022)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,67 dolardan işlem görüyor.



Dün 79,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,68 artarak 76,67 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,03 dolardan alıcı buldu.

BORU HATTI SIZINTI NEDENİYLE DURDURULDU

Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün yılın en düşük seviyesini gören petrol fiyatları, Keystone petrol boru hattında arzın kesintiye uğramasıyla kısmen yükseldi.

Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattının dün sızıntı nedeniyle durdurulması arz endişelerine yol açtı.



Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin "sıfır vaka" politikasında yumuşama adımlarına devam ederken, salgının büyük bir hızla yayılma ihtimali bölgede belirsizliklerin artmasına sebep oldu. Uzmanlar, ülkede vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlendiğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.



Öte yandan, dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 76,77 ile 77,03 dolar aralığının direnç, 76,51 ile 76,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.